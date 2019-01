Frau hat „große Probleme am Steuer“

Eine offenbar unter Medikamenteneinfluss stehende Frau hat in Karlsfeld einen Verkehrsunfall verursacht – vor den Augen der Polizei.

Karlsfeld - Am späten Montagabend fiel einer Streife der Verkehrspolizei in der Münchner Straße ein Audi auf. Die Fahrerin am Steuer lenkte unsicher. Die 48-jährige Karlsfelderin missachtete anschließend die Anhaltezeichen der Beamten. Sie bog in die Gartenstraße ab und wollte von dort in die Rathausstraße einfahren. „Bei diesem Abbiegevorgang hatte sie jedoch große Probleme, musste mehrmals rangieren und kollidierte mit einem geparkten Toyota“, schreibt die Polizei. Wegen Verdachts auf Medikamenteneinfluss im Straßenverkehr musste die Karlsfelderin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro.