BMW-Fahrer lässt Radler liegen

Ein Radfahrer ist am Montagabend in Karlsfeld gestürzt, um einen Zusammenstoß mit einem BMW vermeiden. Doch der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Radler, wie die Polizei mitteilte.

Karlsfeld– Der Radfahrer, ein 53-jähriger Bergkirchner, war auf dem linken Radweg der Münchner Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr ein 55-jähriger Karlsfelder mit seinem BMW. An der Einmündung zur Gartenstraße wollte der nach rechts abbiegen. Der Bergkirchner machte eine Vollbremsung um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den gestürzten Radler und fuhr einfach weiter. Da sich dieser das Kennzeichen notiert hatte, konnte der Fahrer schnell ermittelt werden. Am Radl entstand geringer Sachschaden.

pid