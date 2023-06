Nach vierstündiger Suchaktion am Karlsfelder See - Mann taucht urplötzlich wieder auf

Von: Stefanie Zipfer

Die integrierte Leitstelle setzte für eine Vermisstensuche am Karlsfelder See ein Großaufgebot an Helfern in Bewegung. 27 Einsatzkräfte von der Feuerwehr Karlsfeld waren vor Ort. © Feuerwehr Karlsfeld

Ein 37-Jähriger verschwindet nach dem Schwimmen spurlos. Eine große Suchaktion am Karlsfelder See wird gestartet - zunächst ohne Erfolg. Doch dann kommt die Entwarnung.

Karlsfeld – Weil ein 37-Jähriger nach einer Schwimmrunde nicht zum mit seinem Freund zuvor vereinbarten Treffpunkt zurückgekehrt war, kam es am Dienstagabend am Karlsfelder See zu einer großen, knapp vierstündigen Suchaktion.

Im Einsatz waren neben mehreren Streifen- sowie Rettungswagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber, das THW mit einem Sonargerät, Rettungstaucher sowie zahlreiche Freiwillige von Feuerwehr und Wasserwacht. Doch der Münchner blieb verschwunden – bis Mittwochvormittag. Da meldete er sich überraschend und völlig unversehrt bei einer Münchner Polizeiinspektion. Wo der junge Mann die Nacht verbracht, warum er seine Habseligkeiten – inklusive Handy – über Nacht am See zurückgelassen und warum er sich von seinem Freund nicht verabschiedet hatte, wollte er den Beamten nicht verraten.

Ein Sprecher der Dachauer Polizei ist dennoch erleichtert: „Hauptsache, es ist gut ausgegangen.“ zip