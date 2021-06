Eltern sind dort verboten: Schwerkranke Isabella (6) soll eingeschult werden - doch kein Pflegedienst will helfen

Nerven liegen blank

von Stefanie Zipfer schließen

Die schwerkranke Isabella wird - mangels geeignetem Personal - rund um die Uhr von ihren Eltern betreut. Nun soll sie eingeschult werden - doch in die Schule dürfen Eltern nicht mit.

Karlsfeld ‒ Das schwerkranke Karlsfelder Mädchen Isabella P., dessen Eltern seit nunmehr zweieinhalb Jahren aus Mangel an Pflegekräften die Betreuung ihres Kindes alleine schultern (wir berichteten), soll im September eingeschult werden. Doch weil das Kind rund um die Uhr betreut werden muss und der Staat Eltern untersagt, ihre Kinder in die Schule zu begleiten, steht der Schulstart nun auf der Kippe.

Während das Schulamt nämlich auf einen externen Schulbegleiter für das Kind besteht, möchte der Vater – zumindest überbrückungsweise – die Begleitung selbst übernehmen. Ein runder Tisch im Dachauer Schulamt soll am heutigen Dienstag dazu führen, dass vielleicht doch eine Lösung für die kleine, geistig gesunde Isabella gefunden werden kann.

Karlsfeld: Isabella braucht rund um die Uhr Betreuung - Vater will sie zur Schule begleiten

Denn eines ist klar, wie Schulrätin Petra Fuchsbichler betont: „Uns liegt nichts ferner als verhindern zu wollen, dass das Kind die Schule besucht.“ Allerdings sei auch klar, dass dem Dachauer Schulamt die Hände gebunden seien: Sowohl die Rechtsabteilung der Regierung von Oberbayern als auch die bei der Regierung zuständige Beratungsrektorin hätten eindeutig mitgeteilt, dass es „weder schulrechtlich zulässig, noch pädagogisch sinnvoll ist, dass ein Elternteil am Unterricht des eigenen Kindes, wenn auch nur unterstützend, teilnimmt“. Allerdings habe das Dachauer Schulamt Fuchsbichler zufolge „alles, was geht, für dieses Kind getan“! Vor allem habe es dem Vater geeignete Pflegeunternehmen zur Schulbegleitung seines Kindes vorgeschlagen.

Keine Betreuung für kleine Isabella: In Dachau wird scharf diskutiert

Vater Fritz P., ein studierter Ingenieur, der für die Pflege seines Kindes seinen Job an den Nagel gehängt hatte, widerspricht. Seine Tochter leide an einer extrem seltenen Lungenkrankheit, da sei es mit einer einfachen Schulbegleitung nicht getan. Sein Kind, das sein ganzes Leben praktisch nur im Familienwohnzimmer verbracht habe, müsse in die Schule, er wolle ganz bestimmt keinen Heimunterricht! Aber, so betont Vater P.: „Sie muss da draußen auch sicher sein!“

Dass sämtliche Pflegedienste, die er in den vergangenen Monaten kontaktiert habe, seine Tochter nicht annehmen wollten, erklärt er sich mit deren Krankheit: „Wer nimmt schon den schwersten Fall, wenn er einen einfachen auch haben kann?“

Karlsfeld: Vater zu anspruchsvoll? Kein Pflegedienst will Isabella übernehmen

Einer der Pflegedienstinhaber, die P. um die Betreuung seiner Tochter angefragt hatte und der jedoch auf keinen Fall mit Namen in der Zeitung stehen möchte, erklärt den Sachverhalt auf Nachfrage so: „Es ist sehr heikel.“ Denn klar, das Mädchen sei „schwerst schwerst krank“, weshalb eine einfache Schulbegleitung nicht reiche. Andererseits sei die Erwartungshaltung des Vaters hoch. Und beides zusammen sei dann wohl der Grund, dass 50 Intensivpflegedienste in München bislang dankend abgewinkt hätten.

Vater Fritz P. gibt zu, dass bei ihm mittlerweile die Nerven blank liegen. Ob das Treffen heute im Schulamt daher zum Durchbruch für seine Tochter führt, mag er nicht recht glauben. Im schlimmsten Fall würde die Familie wohl umziehen müssen – „irgendwohin, wo es vielleicht leichter ist, einen geeigneten Pflegedienst zu finden“.

Dachau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Dachau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.