Venera Sansone gibt nach 21 Jahren Gemeinderatsmandat auf

Für die SPD ist Venera Sansone seit 21 Jahren im Karlsfelder Gemeinderat aktiv. archiv Sansones Aufgaben Sansones Nachfolge © Archiv

Die Karlsfelder SPD-Gemeinderätin und Schul- und Jugendreferentin Venera Sansone wird mit Wirkung zur Gemeinderatssitzung im Oktober 2023 ihr Mandat im Karlsfelder Gemeinderat nach mehr als 21 Jahren aufgeben. Aus privaten Gründen.

Karlsfeld – Die Karlsfelder SPD-Gemeinderätin und Schul- und Jugendreferentin Venera Sansone wird mit Wirkung zur Gemeinderatssitzung im Oktober 2023 ihr Mandat im Karlsfelder Gemeinderat nach mehr als 21 Jahren aufgeben. Das teilte der SPD-Ortsverein Karlsfeld in einer Pressemitteilung mit.

In einem persönlichen Schreiben teilte sie ihre Gründe bereits Bürgermeister Stefan Kolbe, den anderen Fraktionen, den SPD-Mitgliedern und ihren Kontaktpersonen in der Jugendarbeit mit.

Venera Sansone habe persönliche und berufliche Gründe, die sie veranlassen, sich nun mehr auf die Familie als auf die Politik zu fokussieren, lautet die Begründung. Neben ihrem Vollzeitberuf und ihren Rollen als Mutter und Tochter unterstützte sie seit Beginn dieses Jahres auch ihren Mann in seiner neu gegründeten Firma. Sie schreibt, ihre Familie habe ihr 21 Jahre den Rücken freigehalten und ihre politische Arbeit ermöglicht, nun wolle sie ihre Familie mehr unterstützen.

Seit 2002 sitzt die Karlsfelder Genossin mit italienischen Wurzeln für die SPD-Fraktion im Gemeinderat. Seit 2004 hat Sansone das Amt der Schul- und Jugendreferentin inne. Dort hat sie ein enges, persönliches Netzwerk mit den Akteuren in der Schul- und Jugendarbeit geknüpft. Seit 2020 ist sie zusammen mit Franz Trinkl in einer Doppelspitze Fraktionsvorsitzende der SPD.

Die SPD-Fraktion habe die Nachricht von Sansones Ausscheiden traurig, aber mit Verständnis aufgenommen, heißt es in der Pressemitteilung. „Familie geht immer vor Politik“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Franz Trinkl. „Wir verlieren mit ihr eine ausgesprochen anerkannte und fähige Politikerin. Ihre Stärke, mit allen Leuten im kritischen, aber wertschätzenden Diskurs zusammenzuarbeiten, wird uns fehlen.“

Venera Sansone wird ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins weiter ausüben. Als Nachfolger im Amt des Schul- und Jugendreferenten wird die SPD-Fraktion Robin Drummer vorschlagen. Dieser Vorschlag muss dann vom Gemeinderat bestätigt werden. Die Doppelspitze der SPD-Fraktion wird nicht mehr so besetzt. Franz Trinkl ist von der Fraktion als alleiniger Vorsitzender bestätigt worden, Thomas Kirmse wird ihn als Stellvertreter unterstützen.

Was die Nachfolge Sansones im Gemeinderat angeht, sieht das Procedere vor, dass die Gemeindeverwaltung nun die erste Nachrückerin, Elisa Grillo, anschreibt. Diese muss dann amtlich die Annahme des Mandates erklären und könnte dann im Oktober vereidigt werden. Bei Ablehnung wird der nächste Nachrücker oder die Nachrückerin angeschrieben.

Die Ausschussbesetzungen werden ebenfalls zur Oktobersitzung neu bestimmt werden müssen. Die SPD-Fraktion wird dazu Vorschläge machen, wenn der Nachrücker oder die Nachrückerin feststeht, heißt es in der Pressemitteilung.

„Es ist ein trauriger Moment für die Karlsfelder SPD-Fraktion und die Karlsfelderinnen und Karlsfelder“, schreibt Franz Trinkl in dem Schreiben. Er und seine Parteigenossen danken Venera Sansone für all das, was sie gemeinsam gearbeitet und erreicht haben, so Trinkl weiter. Venera Sansone habe nachdrücklich die Positionen der SPD auch in schwierigen Sitzungen vertreten und inhaltlich hervorragend gearbeitet. „Sie hat uns menschlich immer unterstützt und aufgebaut. Das wird uns fehlen. Wir verdrücken unsere Tränen und begrüßen das neue Mitglied in der Karlsfelder SPD-Fraktion und Thomas Kirmse in seiner neuen Rolle.“ dn