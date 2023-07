Familie wurde vor einem Jahr mitten in der Nacht abgeschoben: Damit die Esiovwas nicht vergessen werden

Von: Christiane Breitenberger

Dieses Foto entstand in glücklichen Zeiten: Familie Esiovwa in ihrem Zuhause in Karlsfeld. © privat

In wenigen Tagen ist es ein Jahr her, dass Familie Esiovwa aus Karlsfeld mitten in der Nacht nach Nigeria abgeschoben wurde. Viele Menschen im Landkreis denken nach wie vor an die Familie, Mitschüler vermissen noch heute ihre Freunde, eine Firma ihren geschätzten Mitarbeiter. Die Seebrücke Dachau plant eine Aktion zum Jahrestag der Abschiebung.

Dachau/Lagos – Im Wohnzimmer von Martin Modlinger liegen Plakate auf dem Boden. Auf einem ist ein Foto von einer glücklich wirkenden Familie zu sehen. „Mut zur Menschlichkeit“ steht darauf und auf einem anderen: „Holt sie heim!“. Das Foto der Familie ist in einer Zeit entstanden, als ihr Leben noch ein schönes war. Der Name der Familie ist Esiovwa, sie hatte ihr Zuhause in Karlsfeld und wurde vor einem Jahr mitten in der Nacht nach Nigeria abgeschoben. Seit das passiert ist, hatte Martin Modlinger diese Plakate immer wieder in den Händen. Denn die Seebrücke Dachau, zu der Modlinger gehört, macht sich seit der Abschiebung für die Familie stark und kämpft für ihre Rückkehr nach Deutschland. Heute hat Modlinger Besuch von seinem Mitstreiter Stefan Haas, die Seebrücke plant am Jahrestag der Abschiebung eine Aktion in der Karlsfelder Mittelschule.

Vor einem Jahr, am 12. Juli, 2023 wurde Familie Esiovwa nachts abgeschoben. Der Fall löste eine Welle der Empörung aus, Menschen demonstrierten, Bundestagsabgeordnete schalteten sich ein, Schüler starteten eine Petition, denn: Die Familie, zu der Vater Nicolas, Mutter Faith Ilhobe und die drei Kinder Stefanie (12), Gabriel (11) und Claudia (7) gehören, gilt als perfekt integriert. Der Vater hatte einen Job, der Arbeitgeber war begeistert, die Kinder gingen hier zur Schule, Claudia wurde in Deutschland geboren. „Die kennt nur diese Heimat“, betont Stefan Haas. Doch Nicholas Esiovwa verlor seine Duldung, und damit seine Arbeitserlaubnis, die Familie lebte in ständiger Angst vor der Abschiebung, bis der Albtraum im Juli 2022 um zwei Uhr nachts wahr wurde. Das Dachauer Landratsamt betonte stets die Rechtmäßigkeit der Abschiebung.

Die Seebrücke Dachau setzt sich seither für die Familie ein, organisierte Kundgebungen, Infoveranstaltungen, Spendenaktionen, nahm Kontakt zu Anwälten und hohen Politikern auf. Wenn man Stefan Haas und Martin Modlinger heute fragt, wie groß sie die Chance sehen, dass die Familie wieder in ihrer Heimat in Karlsfeld leben darf, schweigen beide lange. Dann sagt Modlinger: „Wir können nur versuchen, die kleine Chance, die es gibt, zu vergrößern.“ Und Haas betont: „Wir wollen nichts unversucht lassen!“

Seit der Abschiebung ist der Name Esiovwa zu einem Symbol geworden. Ein Symbol für Gesetze und Abschiebepraktiken, die viele Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, verzweifeln lassen. „Ich bekomme das einfach nicht in meinen Kopf“, sagt Martin Modlinger. „Wir reden hier nicht über Fälle, sondern über Menschen, und die muss man menschlich behandeln.“ Was Modlinger damit meint, ist vor allem: Dort, wo Gesetzte interpretiert werden können, sollen sie immer zugunsten eines Menschen ausgelegt werden, damit er die Chance hat, sich hier zu integrieren und hier ein gutes Leben zu führen und nicht so interpretiert werden, „dass man ihn am leichtesten wieder abschieben kann“.

Denn Modlinger und Haas wissen, Familie Esiovwa ist kein Einzelfall. „Es wäre schön, wenn wir nur für diese Familie kämpfen müssten, es ist aber nicht so“, betont Modlinger. Er und seine Mitstreiter beobachten immer wieder ähnliche Fälle. „Da passiert gerade viel in Bayern.“ Die Esiovwas seien ein „dermaßen öffentlich diskutierter Fall, dass wir uns eine gewisse Schutzwirkung für andere erhoffen. Ich will mir nicht ausmalen, wie es aussähe, wenn das nicht öffentlich diskutiert worden wäre. Auch wenn wir nichts Konkretes erreichen können: Still sein geht nicht. Das darf nicht so weitergehen.“

Es geht dabei eben nicht – so wie sonst auch nie – um einen abstrakten Fall. Es geht um Claudia, die immer gerne gemalt hat, um Gabriel, der sich immer um die schwächsten Mitschüler gekümmert hat, um Stefanie, die immer hilfsbereit war und ihre Geschwister in der Pandemie schulisch unterstützt hat, um Vater Nicolas, den sein deutscher Arbeitgeber als vorbildlichen und zuverlässigen Mitarbeiter beschreibt, und um Mutter Ilhobe, die jetzt auf Medikamente verzichtet, damit die Familie genug Geld hat, um Essen zu kaufen.

Am 12. Juli will die Seebrücke an die Familie erinnern. Der Ort für die Veranstaltung ist nicht zufällig ausgesucht. Die Mittelschule Karlsfeld ist die Schule, die Stefanie bis zu ihrer Abschiebung besucht hat. Die Schule, deren SMV eine Petition ins Leben rief mit dem Titel: „Holt Stefanie zurück“. 1475 Menschen haben bisher unterschreiben.

Aktion am Jahrestag der Abschiebung

Die Seebrücke Dachau erinnert am kommenden Mittwoch, 12. Juli, in der Aula der Mittelschule Karlsfeld an das Schicksal von Familie Esiovwa. Es geht dabei auch um weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Beginn ist um 18 Uhr.

Landrat Stefan Löwl über neue Vorgehensweisen und die Frage, ob er jetzt etwas anders machen würde Landrat Stefan Löwl erklärt, was sich seit dem Fall Esiovwa verändert hat. „Im letzten Jahr haben wir ein Verfahren implementiert“: Mehrere Monate vor einer Abschiebung geht die Asylsozialberatung der Caritas auf die Person zu. So werden Beratungsbedarf oder auch bisher nicht berücksichtigte oder neue Gesichtspunkte erfragt. „Persönlich bin ich in diese Abläufe nicht involviert. Einzelfälle, welche an mich herangetragen werden, versuche ich zu klären. In den letzten Monaten ist es einmal durch eine Einbindung der Härtefallkommission zu einem Aufenthalt gekommen. In einem anderen Fall in Absprache mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat zu einer freiwilligen Ausreise.“ Wäre Landrat Löwl im letzten Jahr involviert gewesen, hätte er „die Asylsozialberatung der Caritas gebeten, sich der Familie anzunehmen“. Löwl hofft, „dass mit den vorgenannten Verfahrensschritten und Unterstützungsangeboten entweder Aufenthaltsmöglichkeiten gefunden werden oder es dann zu einer freiwilligen Ausreise kommt.“ Den Kritikpunkt der Abholung zur Nachtzeit habe Löwl bereits im vergangenen Jahr mit den zuständigen Stellen sowie dem Bayerischen Flüchtlingsrat diskutiert. Der Gesetzgeber habe reagiert und „die Möglichkeiten der Abschiebehaft erweitert, so dass Abholungen bereits einige Tage vorher erfolgen können“. cb

So geht es der Familie heute „Wir kommen nach wie vor nicht gut zurecht, wir kämpfen jeden Tag“, so beschreibt Nicolas Esiovwa nach wie vor die Situation für seine Familie in Nigeria. Es gibt regelmäßigen Kontakt zu engagierten Helfern. Julie Richardson kennt alle drei Kinder, sie weiß: „Das sind heute total andere Kinder. Nicht mehr fröhlich, nicht mehr glücklich.“

In Karlsfeld konnte Nicolas Esiovwa Geld für seine Familie Geld verdienen, er ist auf Medikamente angewiesen, war aber so gut eingestellt, dass er arbeiten konnte. Seine Firma vermisst ihn bis heute. Seine ehemalige Vorgesetzte, Alexandra Stiegler, Betriebsleiterin der AMG Services GmbH, München, betonte in einem Schreiben: „Die Tür in unserem Unternehmen steht ihm jederzeit offen!“

Doch in Nigeria bekommt Nicolas Esiovwa nicht die Medikamente, die er braucht. Es geht ihm deshalb gesundheitlich so schlecht, dass er nicht arbeiten kann. Auch seine Frau ist gesundheitlich belastet, hat starke Schmerzen, doch sie verzichtet auf Medikamente, damit die Familie ausreichend Geld für Strom und Lebensmittel hat.

Stefanie hat nie den Kontakt zu ihren Freunden in Deutschland verloren, in Nigeria weint sie oft und hofft, dass der Albtraum bald vorbei ist.

Für den entwicklungsverzögerten Gabriel gibt keine Unterstützungsmöglichkeiten, er kommt in der Schule nicht zurecht. In Deutschland machte er gerade in seiner neuen Schule in Schönbrunn viele Fortschritte, hatte viele Freunde. In Nigeria nicht. Claudias Lehrerin in Deutschland beschrieb sie als den „Sonnenschein der Klasse“. In Nigeria ist sie die ganze Zeit alleine. cb