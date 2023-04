Viel mehr Laufkundschaft als bisher: Markt-Umzug zur Neuen Mitte Karlsfeld scheint gelungen

Ist zufrieden: Marktsprecher Christoph Schrimper mit seinem „Tiroler Speck- und Knödel Standl“. © ep

Karlsfeld – Noch läuft es als Versuch: Der Freitagsmarkt in Karlsfeld ist vom alten Markt seit dem 3. März zur Neuen Mitte umgezogen. Ein halbes Jahr soll ausprobiert werden, ob sich der neue Standort bewährt oder ob man wieder zum alten Standort zurück kehren will. Wobei das aktuell, nach bisher fünf Markttagen, wohl kaum der Fall sein dürfte: Die befragten Fieranten lobten allesamt den Vorteil auf dem Bruno-Danzer-Platz: „Wir haben viel mehr Laufkundschaft“, ist das eindeutige Fazit des Umzugs.

Mehr Laufkundschaft und bessere Parkmöglichkeiten sprechen für neuen Markt-Standort

Denn der Anlass dafür, so Ordnungsamtsleiter Florian Schindler, waren auch die Händler selbst: „Sie haben sich beschwert, dass der Markt am alten Ort nicht mehr attraktiv war.“ Das konnte man in der Tat in den letzten Jahren beobachten: Immer weniger kauften dort freitags ein, immer mehr Händler hatten sich zurückgezogen.

Seit im März 2022 die Rathausstraße zur Bewohnerparkzone wurde, sind viele uneingeschränkte Parkplätze weggefallen, was das Ansteuern des Wochenmarktes schwieriger machte. Die Tiefgarage am Bruno-Danzer-Platz bietet dagegen ausreichend freie Parkplätze an.

Das sagen die Standbetreiber zum neuen Standort

Christoph Schrimper ist mit seinem „Tiroler Speck- und Knödel Standl“, an dem er auch Käse verkauft, schon seit Jahren in Karlsfeld. Er ist Marktsprecher und fasst die Lage so zusammen: „Es läuft sehr gut, wir haben sehr viel neue Laufkundschaft. Auch die Resonanz der Bewohner hier an der Neuen Mitte ist positiv. Es fehlten am alten Markt inzwischen die Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie Schlecker, Getränkemarkt Kopp, HL, wo die Leute zum Einkaufen gingen. Das ist hier mit den Supermärkten anders.“ Man nimmt also quasi im Vorübergehen noch was mit von den Ständen auf dem Platz gegenüber.

Das bestätigt auch Michaela Binder von der Naturland Gärtnerei Eschenried: „Wir sind zufrieden hier. Es kommen mehr neue Kunden, die gegenüber in den Geschäften einkaufen.“ Es sei meistens ganz angenehm hier. „Aber die wilde Parkerei ist nicht schön. Die Kunden beschweren sich auch über die vielen Autos, die erheblich schneller fahren als die erlaubten 10 Stundenkilometer.“

Ute Spoher verkauft Kuchen und Brot von der Bäckerei Bio Seitz. Sie war die letzten zehn Wochen vor dem Umzug schon in Karlsfeld. Auch sie ist sehr zufrieden mit dem Wechsel: „Wir haben wesentlich mehr Laufkundschaft. Und es wird jede Woche noch besser.“ Und ihr Chef, Joachim Seitz aus Schrobenhausen, bekräftigt das am Telefon noch: „Wir sind richtig glücklich hier. Die Karlsfelder sind herrliche Kunden.“

Einige neue Stände sind dazu gekommen, so etwa Armin Heckl aus Pöttmes mit seinen „Kartoffeln & Gemüse“. Auch über das Fischangebot von „La Poissonnerie Donat&Donat“, kurz „Die Fisch-händler“, dürfte gerade freitags die Kundschaft erfreut sein.

La Piazetta vom Wegzug wenig begeistert

Weniger erfreut über den Wegzug ist man am alten Marktplatz. Etwa Elisa Grillo, sie führt mit ihrer Schwester Alessandra das La Piazetta in dem Rondell dort. „Marktplatz“ heißt der Platz übrigens seit April 2021: Da hatte der Verkehrs- und Umweltausschuss des Gemeinderats die inoffiziellen Namen „Rathausplatz“ oder „Berliner Platz“ beiseite geschoben und diesen Ort offiziell Marktplatz getauft. Das greift Elisa Grillo in einem Brief Anfang März an das Ordnungsamt auf. Sie schreibt: „Warum heißt der Marktplatz Marktplatz? Wenn es keinen Markt mehr gibt? Heute bin ich aus meiner Wohnung raus und es war nur traurig den leeren Marktplatz zu sehen!“ Ihr Geschäft sei ruhiger geworden seit Wochen, erklärt sie auf Nachfrage. Und zitiert weiter aus ihrem Brief an die Gemeinde: „Wir haben es in der Rathausstraße sowieso schon sehr schwer und jetzt das auch noch: keine Parkplätze, keine Geschäfte, und es wird nie was renoviert wie die Sitzbänke.“ An Weihnachten gäbe keine Lichter mehr und wahrscheinlich auch bald keinen Fasching mehr.

Geöffnet ist der Markt künftig freitags von 13 bis 18 Uhr (neue Uhrzeit).

Von ELFRIEDE PEIL