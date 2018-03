BMW-Fahrerin missachtet Vorfahrt: Vier Verletzte

Vier Personen sind bei einem Unfall am Sonntagabend in Karlsfeld leicht verletzt worden. Eine BMW-Fahrerin hatte die Vorfahrt eines Audi-Fahrers missachtet.

Dachau– Die 27-jährige BMW-Fahrerin aus Dachau war am Sonntag um 19.35 Uhr in der Hochstraße unterwegs. Sie wollte die Münchner Straße geradeaus überqueren und in die Bayernwerkstraße fahren. Die Ampel war abgeschaltet, wie die Polizei mitteilte, die BMW-Fahrerin hätte Vorfahrt achten müssen. Doch sie übersah einen Audi, der auf der B 304 aus Richtung Dachau kam. Die beiden stießen zusammen.

Bei dem Aufprall wurden vier von fünf Insassen leicht verletzt: das dreijährige Kind der BMW-Fahrerin, der 41-jährige Audi Fahrer aus Dachau und dessen Ehefrau sowie die BMW-Fahrerin. Sie erlitten laut Polizei Verletzungen im Bauchbereich, am Handgelenk und ein Schleudertrauma. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser in Dachau und Schwabing eingeliefert.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall war die Feuerwehr Karlsfeld im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Straße zu reinigen.

dn