Von der Stolperfalle zum Unikat: Kirche St. Anna mit in Bayern einzigartigem Detail

Von: Verena Möckl

Altes bewahren und mit Neuem kombinieren: So lautet der Tenor der Kirchensanierung in St. Anna. Kirchenpfleger Alfred Latzel freut sich – trotz der vielen Arbeit, die auf ihn und sein Team zukommt. © Habschied

Die St.-Anna-Kirche in Karlsfeld feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Doch Gottesdienste gibt es in der Kirche für knapp ein Jahr keine mehr. Denn das Innere des Gotteshauses wird saniert und umgestaltet. Die Heimatzeitung verrät, worauf sich die Gläubigen freuen können und wieso die Kirche sogar einzigartig in ganz Bayern sein wird.

Karlsfeld – Wenn Robert Ludwig davon erzählt, wie die St.-Anna-Kirche in Karlsfeld in einem Jahr aussehen wird, ist er ganz aufgeregt. „Ich freue mich auf die neue Kirche wie ein kleiner Bub auf Weihnachten“, sagt der 76-Jährige.

Jetzt beginnen die Sanierungsarbeiten für das Innere der Kirche. Auf den ehemaligen Kirchenpfleger und dessen Team aus ehrenamtlichen Helfern wartet viel Arbeit. Sie müssen Opferstöcke, Reliquienschreine und Kreuzwegtafeln abkleben, die Gebetsbänke, Stühle und Altäre abbauen, Heiligenfiguren abputzen, einpacken und in den Pfarrsaal nebenan karren. Dort werden die Gottesdienste in diesem Jahr provisorisch stattfinden. „Ich hoffe, wir können zum neuen Kirchenjahr im Dezember wieder in der Kirche feiern“, sagt Ludwig.

Zwölf Jahre war er Kirchenpfleger in St. Anna. Seit 2015 kümmert sich Alfred Latzel um die Kirche. Seitdem laufen die Planungen für die Sanierung. „Wir freuen uns, dass wir jetzt endlich loslegen können“, sagt der 65-Jährige.

Appetit auf das Göttliche

Die Kirche wird nicht nur erneuert, sondern auch umgestaltet werden. „Die Leute sollen Appetit auf das Göttliche bekommen“, sagt Ludwig. Bislang können die Gläubigen das in der Kirche nicht wirklich erfahren, meint der ehemalige Kirchenpfleger. Die Kirchenwände hätten einen neuen Anstrich bitter nötig, das Weiß ist an vielen Stellen grau, der Putz bröckelt ab. Bei der Marienstatue blättert die Farbe ab. Und beim Sitzen in der Kirchenbank drückt die Gebetsbuchablage der Rückbank in den Rücken. „Wenn man da eine Stunde sitzt, tut einem das Kreuz weh“, sagt Ludwig. Der Tabernakel, in dem das Allerheiligste aufbewahrt wird, hat auch schon bessere Zeiten gesehen. „Unser Tenor ist, Altes zu bewahren und mit Neuem zu kombinieren“, sagt Ludwig.

Die Kirchgänger werden weiterhin um den Altar herumsitzen. „Die Gläubigen sind Teil des Gottesdienstes und nicht nur Zuschauer wie bei einem Theaterstück“, erklärt Ludwig. Dieser Gedanke soll auch bei der Umgestaltung berücksichtigt werden. Daher wird es auch weiterhin ein Altarpodest mit Stühlen drum herum geben.

Mit einer Neuheit: Die tückischen Stolperfallen, die der eine oder andere Kirchgänger schon am eigenen Leib erfahren musste, kommen endlich weg. „Eigentlich war das damals nur als Übergangslösung gedacht“, sagt Latzel. Doch zwölf Jahre lang mussten die Gläubigen in St. Anna mit dem Provisorium nun schon vorlieb nehmen. Latzel ist sichtlich erleichtert, dass der Altarraum nun in Angriff genommen wird.

Auch die Kirchenbänke werden erneuert. Eine Induktionsschleife soll dafür sorgen, dass hörbehinderte Kirchgänger nicht in ihrer Platzwahl eingeschränkt sind. Die Wände und die Marienstatue bekommen einen neuen Anstrich, der Tabernakel wird restauriert und bekommt einen neuen Platz: ganz vorne.

So soll die Kirche im Inneren einmal aussehen. Rechts im Bild ist das geplante Taufbecken zu sehen. © Habschied

Der absolute Höhepunkt wird das neue Taufbecken. Dieses soll sich nämlich im Boden befinden. Natürlich so, dass niemand drüber stolpert. „Das Taufbecken ist der Kick“, sagt Ludwig begeistert und deutet auf den Fliesenboden im Mittelgang. Dazu werden die hinteren vier Kirchenbänke verkürzt. Das ovale Steinbecken soll dann bis zu 80 Zentimeter in die Tiefe gelassen werden. „Das wird ein richtiges Schauspiel werden, wenn der Pfarrer hier die Menschen tauft“, sagt Ludwig. Es sei einzigartig: Denn in keinem bayerischen Bistum ist eine Kirche mit einem Taufbecken im Boden bekannt.

Er und Kirchenpfleger Latzel rechnen mit Gesamtkosten von rund 860 000 Euro. Doch zum Glück beteiligt sich auch die Erzdiözese München Freising. Den Großteil, rund 60 Prozent der Kosten, muss die Pfarrei aber selbst zahlen. Latzel hofft auf die Unterstützung von vielen Ehrenamtlichen – finanziell und handwerklich.

St. Anna: Karlsfelds ganzer Stolz Die St. Anna Kirche ist die erste Kirche in der Gemeinde Karlsfeld. Vor 70 Jahren wurde sie in der Krenmoosstraße eröffnet. Bis dahin gehörten die gläubigen Karlsfelder Katholiken zu der Pfarrei St. Peter und Paul in Feldmoching. Im Altar wurden die Reliquien der Märtyrer Viktor und Martial eingeschlossen. Insgesamt hat die Kirche fünf Glocken, die von Karlsfelder Bürgerinnen und Bürgern gestiftet wurde. Die Außenfassade und der Dachstuhl der St.-Anna-Kirche wurde bereits vor zwölf Jahren umfassend saniert. vm