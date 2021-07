Von Karlsfeld über Muro Lucano bis in die USA

Das Aquarell von Richard Maurer zeigt den Verladeturm der ehemaligen Kiesentnahme am Karlsfelder See.

Sonderausstellung im Karlsfelder Heimatmuseum

Karlsfeld – Im Heimatmuseum Karlsfeld gibt es eine neue Sonderausstellung. Unter dem Thema „Erinnerungen an...“ spannt sie einen weiten Bogen und zeigt sehenswerte Exponate, die zum Erinnern an viele Ereignisse in der jüngeren Ortsgeschichte anregen.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Städtepartnerschaft zwischen Karlsfeld und Muro Lucano, die bereits seit zehn Jahren besteht. Zahlreiche Bilder und Dokumente zeigen den aktiven Verlauf der Partnerschaft mit den zahlreichen Besuchen und Gegenbesuchen von Bürgermeister, Gemeinderäten und der Bevölkerung und machen Lust auf weitere Reisen in die Basilikata.

Die Ausstellung geht auch auf weitere Momente in der Geschichte Karlsfelds ein. So wird unter anderem auch an den ersten Spatenstich zur Gestaltung des Naherholungsgebietes Karlsfelder See 1971 erinnert. Gezeigt werden Fotos, wie das Gebiet vor 50 Jahren aussah. Unvergessen ist der Verladeturm der ehemaligen Kiesentnahmeanlage, ein Treffpunkt der Jungend und der Verliebten.

Das Erholungsgebiet inspirierte auch zur Gründung des Fischerei-Vereins im Jahr 1971 und des Tennisclubs am See 1981, wovon Bilder und Exponate der Fischer und Tennisfreunde erzählen.

50-jähriges Jubiläum hat auch das Karlsfelder Hallenbad. Wie Fotos zeigen, stand es damals noch im wenig bebauten Umfeld. Unvergessen bleibt die Badeaktion des damaligen Bürgermeisters Danzer, der bei der Eröffnungsfeier das erste Bad im Anzug nahm.

An die Gründung des Vogelschutzvereins 1971 erinnern liebenswerte Exponate.

Auch Karlsfelds markantes Bürgerhaus ist mit einem Modell und einem Gemälde des Dachauer Künstlers Gerhard Nemany vertreten. Nach der Eröffnung im Dezember 1980 erfreut das Bürgerhaus seit rund 40 Jahren Kunst- und Gaumenfreunde mit Kultur und Gastronomie.

Die Sonderausstellung des Karlsfelder Heimatmuseums zeigt auch Modelle von Kutschen und Pferdewagen des Künstlers Georg Stein, die sonst nicht zu sehen sind. Der Dachauer Modellbauer ist im vergangenen Jahr verstorben.

Neben den lokalen Ausstellungsstücken können die Besucher auch Exponate aus den USA bewundern. Diese stammen von Richard Maurer. Der ehemalige Karlsfelder lebt seit Jahrzehnten in Prescot, USA. Seiner alten Heimat und dem Heimatmuseum ist er aber weiterhin treu verbunden.

mm