Von Rock bis Barock: Die Mandoline ist dabei

Seit Kurzem auch in Karlsfeld tätig: Dozentin Nadezhda Pantina. Mando-Vorführung in der Musikschule © Musikschule Karlsfeld

In Karlsfeld hat das kleine Instrument einen besonderen Stellenwert – Neue Dozentin in der Musikschule

Karlsfeld – „Was spielst du denn da? Ist das eine Gitarre?“ Wer Mandoline spielt, muss häufiger erklären, was da im Instrumentenkoffer ist. Ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Gitarre hat es schon, dieses zierliche Instrument. Allerdings wird die Mandoline anstatt mit den Fingern immer mit einem Plektrum gespielt. Im Zupforchester übernimmt die Mandoline die erste und zweite Stimme, spielt die Melodie und beeindruckt durch ihren angenehmen und vielseitigen Klang.

Auch wenn das Instrument nicht weit verbreitet ist, so weist es doch eine große Tradition auf. Und die Vielseitigkeit zeigt sich in den zahlreichen Musikstilen, in denen die Mandoline zum Einsatz kommt: Barock, Klassik, Volksmusik, Pop, Rock und Bluegrass sind dabei nur einige Beispiele. Abwechslungsreich und vielfältig einsatzfähig, das macht die Mandoline nach wie vor topaktuell.

In Karlsfeld hat der Mandolinenunterricht einen besonderen Stellenwert. Seit über 50 Jahren lernen Musikschüler dieses besondere Instrument. Und viele bleiben für viele Jahre dabei. Denn es gibt die Möglichkeit von Anfang an im Vivaldi Orchester Karlsfeld mitzuspielen, je nach Alter und Können bei den Mäusen, den Tigern oder im großen Orchester. Das Musizieren in der Gruppe macht Spaß, die Kinder haben ein Ziel, und das Üben zahlt sich aus.

Unterricht für die Mandoline, oder ihrer großen Schwester, der Mandola, bietet die Musikschule Karlsfeld im Schulcampus an der Krenmoosstraße an. 2021 fusionierte das Musikstudio Karlsfeld, das Monika Fuchs-Warmhold 1970 gründete, mit der Musikschule Karlsfeld, die nun ein noch breiteres Spektrum an Musikunterricht anbieten kann.

Seit November arbeitet dort eine neue Dozentin für Mandoline, Mandola und Gitarre: Nadezhda Pantina. Die geborene Russin studierte die Mandoline in St. Petersburg und zuletzt in Wuppertal. Nadezhda pendelt derzeit einmal wöchentlich von Wuppertal nach Karlsfeld. Überzeugt hat sie, dass es hier diese besondere Verbindung zwischen Unterricht und Ensemblespiel gibt und die Möglichkeit, die jungen Schüler auf Wunsch in eine der Nachwuchsgruppen eines der renommiertesten Zupforchester Deutschlands einzuführen. „Das ist super, es ist eine optimale Zusammenarbeit zwischen Ausbildung und Praxis“, sagt Nadezhda Pantina. „Es gibt dem Instrument von Anfang an eine Bedeutung!“

Wie schön die Instrumente klingen, welche Musik man damit spielen kann, und was es Spannendes darüber zu erzählen gibt, das können die Karlsfelder Kinder und Eltern am 9. März erleben. Da laden die Musikschule und das Vivaldi Orchester Karlsfeld zu einer kleinen „Mando-Vorführung„ mit Nadezhda Pantina ein. Die Kinder können auch selbst eines der Instrumente in die Hand nehmen und ausprobieren. Die Veranstaltung findet ab 18.30 Uhr im Bürgerhaus (großer Konferenzraum) statt. Für Erwachsene gilt 2G, Kinder und Jugendliche, die regelmäßig in den Schulen getestet werden, sind 2G gleichgestellt. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte per E-Mail an info@musikschule-karlsfeld.de an. Weitere Infos, auch zum Unterricht auf anderen Instrumenten in der Musikschule Karlsfeld, gibt es unter 0 81 31/900 945. Wer in einem der Vivaldi Orchester mitspielen möchte, kann sich per E-Mail an info@vivaldi-orchester-karlsfeld.de und www.vivaldi-orchester-karlsfeld.de informieren.

dn