60 Straftaten in sechs Monaten

Ein 19 Jahre alter Mann ist vom Jugendschöffengericht Dachau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte hatte in nur sechs Monaten über 60 Straftaten begangen.

VON THOMAS ZIMMERLY

Dachau – Es gibt Phasen im Leben eines jungen Menschen, da weiß er nicht so recht, was er mit sich anfangen soll. Sind die Lebensberater fiese Freunde, hochprozentiger Wodka und ungezügelte Aggressivität, kann das Leben aus den Fugen geraten. Im Falle eines 19-jährigen Karlsfelders ist es quasi explodiert. Im Zeitraum von Januar bis Juni 2018 beging der Kosovare über 60 Straftaten. Gestern wurden sie vor dem Jugendschöffengericht Dachau aufgearbeitet.

Obwohl er wegen „massiven Fehlverhaltens zuvor“, so die Staatsanwältin, Hausverbot hatte, hielt er sich beinahe täglich am Dachauer Bahnhof auf. Dort pöbelte er wahllos und nachhaltig Reisende und Bahnmitarbeiter an. Einen Reisenden schubste der Angeklagte gar zu Boden, so dass dieser sich Schürfwunden zuzog. Die DB-Sicherheitsleute riefen oft die Polizei zur Unterstützung. Die Beamten – beiderlei Geschlechts – schrie der Kosovare anhaltend und lautstark als Bastarde, Hurensöhne, Nutten oder Schlampen an, die es zu f... gelte. Seinen Vorschlag untermauerte er mit Tritten gegen die Beamten, die jedoch allesamt ihr Ziel verfehlten.

Einmal nahm er sich am Bahnhof ein Taxi und ließ sich in den Himmelreichweg chauffieren. Dort hüpfte er aus dem Wagen, ohne zu bezahlen. Ein anderes Mal trat er bei einer Tankstelle in der Alten Römerstraße eine Leuchttafel ein. Er floh und wurde von einem Passanten verfolgt. Dessen Pech: Er war schneller als der Angeklagte und holte ihn ein. Als „Belohnung“ für seine Sportlichkeit erhielt der Passant einen krachenden Kinnhaken.

Am Sparkassenplatz tat sich der Kosovare mit einem Spezl zusammen. Die geballte Kampfkraft führte dazu, dass ein zufällig vorbei gehender Mann einen Trommelfellplatzer und eine aufgeplatzte Lippe erlitt. Der ausgeschlagene Schneidezahn war unwiederbringlich verloren.

Ein weiterer Schneidezahn kullerte auf einem Basketballfeld in Dachau-Ost herum, als der Angeklagte einen Burschen mit Fäusten und Tritten malträtierte, nur weil dieser seinen Ball nicht hergeben wollte.

Seinen Wirkungskreis weitete der 19-Jährige nur ein einziges Mal aus. Er wollte das Indersdorfer Volksfest besuchen, kam aber nur bis zum Parkplatz. Dort kam es ihm in den Sinn, einen ihm völlig unbekannten Mann völlig grundlos per Fausthieb ein Cut am Auge zu verpassen.

In der Hauptverhandlung legte der Angeklagte ein vollumfängliches Geständnis ab. Seine beiden Verteidiger, die Rechtsanwälte Thorsten Hauck und Reinhard Grund, ließen das Gericht wissen, dass sich ihr Mandant – geläutert von einer dreieinhalb Monate langen Untersuchungshaft – mittlerweile einen Job bei einer Trockenbaufirma gesucht habe. Apropos trocken: Der 19-Jährige mache seit elf Wochen eine ambulante Alkoholentwöhnungstherapie. Und von den fiesen Freunden habe er sich auch entwöhnt.

Die Staatsanwältin, die satte 15 Minuten brauchte, um die Anklageschrift vorzulesen, klamüserte dennoch seelenruhig die Vorschriften zusammen, gegen die der Angeklagte verstoßen hat: Hausfriedensbruch, versuchte, einfache und gefährliche Körperverletzung, Beleidigung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Betrug und Sachbeschädigung. Sie sprach von „schädlichen Neigungen“ beim Angeklagten und forderte eine Jugendstrafe in Höhe von zwei Jahren mit Bewährung.

Das Jugendschöffengericht verhängte schließlich ein Jahr und vier Monate mit Bewährung. Zudem muss der Kosovare 2400 Euro an den Elisabeth-Hospizverein Dachau überweisen und seine Therapie fortsetzen. Seine Lebensberater sind nun ein Bewährungshelfer, ein Therapeut und sein Onkel, der ihn täglich zur Arbeit fährt.