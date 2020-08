Vorsichtiger Neustart im Jubiläumsjahr

Karlsfeld – Auch aus dem Karlsfelder Heimatmuseum kommt spürbar ein Aufatmen durch, und ein „endlich“ schwingt mit in der Presseerklärung: „Ab dem 6. September ist das Heimatmuseum Karlsfeld nach der Corona-Pause wieder jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet.“

Natürlich unter den erforderlichen Hygiene-Maßnahmen: „Nase-/Mundschutz tragen und Abstände einhalten. Desinfektionsspender stehen bereit. Statt dem Lösen von Eintrittskarten steht am Eingang eine Box für freiwillige Besucherspenden.“

Wo im Erdgeschoss mit vielen Exponaten über die 200-jährige Geschichte von Karlsfeld informiert wird, herrscht Einbahnstraßen-Regelung mit einem separaten Ausgang nach draußen.

Auch wird die Anzahl der Besucher festgehalten und den räumlichen Gegebenheiten angepasst, was ganz besonders die Räume im ersten Stock betrifft. „Mit diesen Voraussetzungen freut sich das Team vom Heimatmuseum wieder auf seine Gäste,“ so Pressesprecher Horst Rubröder.

Im Museum hat sich einiges getan

Die Besucher werden mit vielen Erneuerungen überrascht. Informationstafeln sind neu und übersichtlich gestaltet worden. Neue Glasvitrinen zeigen bemerkenswerte Exponate im neuen Licht. Die Beleuchtung im Erdgeschoss lässt die Exponate schattenfrei in moderner LED-Technik erstrahlen. „Alle Verbesserungen sind weitestgehend in Eigenleistung der ehrenamtlichen Museumshelfer entstanden sowie auch mit Unterstützung der Gemeindewerke“, so Rubröder.

Die Vorschau auf die nächsten Monate lässt ebenfalls wieder auf eine aktivere Zeit schließen. Am 8. Oktober ist die Jahresversammlung der Vereinsmitglieder, diesmal im Bürgertreff. Sie findet normalerweise im Frühjahr statt. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung ist die Neuwahl des Vorstandes.

Im Herbst vor 25 Jahren, am 27. November 1995, war die Gründungsversammlung des Heimatmuseums in der Zirbelstube des Bürgerhauses mit damals insgesamt 18 Gründungsmitgliedern. Ob und wie dieses Jubiläum heuer gefeiert wird, steht noch nicht fest.

Sonderausstellung geplant

Fest eingeplant dagegen ist die erste Sonderausstellung in diesem Jahr – wieder mit Leihgaben von Karlsfelder Bürgern. Sie wird in der Weihnachtszeit vom 1. bis. 3. Advent stattfinden. Thema: „Von Nikolaus bis Heiligdreikönig.“ Bis dahin sei ja noch genügend Zeit, so Horst Rubröder, in der sich die Museumsfreunde überlegen können, welche ihrer „Schätze“ sie leihweise zur Verfügung stellen möchten.

ELFRIEDE PEIL