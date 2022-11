Wärme aus der Erde für die MAN

Die MAN will ihren Standort an der Karlsfelder Gemeindegrenze mit Wärme aus dem Erdinneren versorgen. © Sven Hoppe/dpa

Das Geothermie-Projekt der MAN wurde bei der jüngsten Sitzung des Karlsfelder Bau- und Werkausschusses vorgestellt.

Karlsfeld – Die MAN will ihren Standort an der Karlsfelder Gemeindegrenze mit Wärme aus dem Erdinneren versorgen. Um einen entsprechenden Antrag des Unternehmens ging es in der jüngsten Sitzung des Karlsfelder Bau- und Werkausschusses.

Um mit Erdwärme heizen zu können, muss stets zuvor eine geeignete Stelle für Tiefenbohrungen gefunden werden. Das ist risikoreich und teuer. Die Unternehmen opportunities@friends GmbH, Garching und MAN Truck & Bus SE München wollen im sogenannten Erlaubnisfeld Karlsfeld-Nord, das hauptsächlich auf Dachauer Gebiet liegt, einen solchen Versuch wagen. Über einen Antrag der beiden Unternehmen auf bergrechtliche Genehmigung informierte die Gemeinde nun in der Sitzung.

Die MAN will so ihren Standort mit Erdwärme versorgen. Der Münchner Raum ist grundsätzlich dafür geeignet, weshalb auch die Stadtwerke München in der Landeshauptstadt und drumherum bereits vier solche Geothermiekraftwerke betreiben und damit Wärme und Strom erzeugen.

Der jetzige Antrag der beiden Unternehmen zielt genauso darauf, mit einer sogenannten Förderbohrung die Malm-Karbon-Schichten im Boden zu durchstoßen. 3000 Meter tief wollen sie bohren und hoffen, dort unten auf heißes Wasser zu stoßen. Das soll dann an die Erdoberfläche gepumpt werden, um hier seine Wärme über einen Wärmetauscher nutzbar zu machen.

Das heiße Tiefenwasser wird dabei selbst nicht verwendet, sondern mittels einer zweiten Bohrung, der Reinjektionsbohrung, in etwa 2800 Meter Tiefe zurückgepumpt. Da das Tiefenwasser im Wärmetauscher nur leicht abgekühlt wird, handle es sich laut Antrag lediglich um einen kleinen ökologischen Eingriff. Die Fachleute sprechen bei dieser Ablenkbohrung von einer geothermischen Dublette, die vom selben Bohrplatz ausgeht.

Sollten MAN und ihr Partner fündig werden, müssen sie noch ein Wärme-Bergbau-Gutachten erstellen lassen und eine bergrechtliche Bewilligung zur endgültigen Nutzung beantragen. Dabei wird auch geprüft, ob es seismische Auswirkungen geben könnte. Wie alle beteiligten Behörden und Kommunen wurden jetzt unter anderem auch das Landratsamt Dachau und die Gemeinde Karlsfeld informiert, damit sie Stellung zu dem Vorhaben beziehen können.

Die Gemeinde Karlsfeld hatte selbst schon einmal solch ein Claim genanntes Suchfeld für sich gesichert. Doch weil sie nicht aktiv geworden war, fiel der Claim nach fünf Jahren zurück und wurde von einem anderen Investor beantragt. Der hatte sich wohl damals erhofft, im Erfolgsfall seiner Suchbohrungen die Wärme an Karlsfeld verkaufen zu können. Aber dann hatte die Gemeinde eine kostengünstigere und risikoärmere Lösung mit dem heutigen Biomasseheizkraftwerk an der Parzivalstraße gefunden und so die Fernwärme im Gemeindegebiet aufgebaut.

Später nutzte die Maschinen-Turbinen-Union (MTU) neben dem MAN-Werksgelände in München-Ludwigsfeld diesen ehemaligen Karlsfelder Claim für sich.

