Supermarkt, Mobilfunk, Parkschilder: Was den Karlsfeldern in ihrem Ort fehlt

Von: Verena Möckl

Bei der Bürgerversammlung in Karlsfeld. © Norbert Habschied

Rund 70 Besucher kamen zur Bürgerversammlung in Karlsfeld und sprachen viele Themen an.

Karlsfeld – Als Eckart Moj von der Initiative „fehlender Nahversorger“ das Mikro in die Hand nahm und vor den rund 70 Besuchern der Bürgerversammlung in Karlsfeld zu sprechen begann, geschah etwas Unerwartetes: Der Senior, der sonst für seine harsche Kritik gegenüber den Gemeinderäten bekannt ist, sagte zu Bürgermeister Stefan Kolbe und seinem Team: „Ich möchte Sie loben, dass Sie die Initiative für einen alternativen Standort ergriffen haben.“

Supermarkt westlich der Bahn

Wie mehrmals berichtet, kämpft Moj seit Jahren um einen Supermarkt auf dem Erl-Gelände. Nun hat der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung mehrheitlich beschlossen, die Grundstücke zwischen dem geplanten Gymnasium und dem Kastanienweg als neuen Standort für einen Supermarkt zu prüfen (wir berichteten ebenfalls). Dennoch betonte Moj, dass es sich nur um „eine Notlösung“ aus seiner Sicht handle, die noch dazu „gefährlich“ sei. Zum einen aufgrund der Flächenversiegelung. Zum anderen, weil sich der Bau eines Supermarktes auf dem Erl-Gelände in noch weitere Zukunft verschieben werde.

Will Supermarkt westlich der Bahn: Eckart Moj. © Norbert Habschied

Kein Handyempfang

Ein Supermarkt ist aber nicht das einzige, was den Karlsfelder Bürgern in der Gemeinde fehlt. Irina Rosenkranz vom Schachenweg klagte über „keinen vernünftigen“ Handyempfang in ihrer Straße. „Es ist wirklich ein Mobilfunkloch“, sagte sie. Bürgermeister Stefan Kolbe bat daraufhin um die Telefonnummer der Dame, um sich bei ihr zu melden, vorausgesetzt, er könne sie erreichen, wie er noch ergänzte.

Hat keinen Handyempfang: Irina Rosenkranz. © Norbert Habschied

Bienen oder Kinder?

Zu einem ganz anderen Thema meldete sich Elisabeth Leukhart zu Wort. Auf dem Spielplatz an der Würmstraße ist der Sandkasten gesperrt, weil sich dort streng geschütze Wildbienen angesiedelt haben. „Was ist der Gemeinde wichtiger?“, wollte Leukhart wissen. „Rettet die Bienen oder Kinder, die im Sandkasten spielen?“ Auf diese „spannende Frage“ habe Kolbe „aus dem Stegreif“ keine Antwort parat, entgegnete er ihr.

Leukhart hatte noch ein weiteres Anliegen: die Mülltonnen auf den Parkplätzen gegenüber der Korneliuskirche in Karlsfeld. Diese würden schon am Wochenende abgestellt werden und gäben „keinen schönen Anblick“ ab. Apropos Parkplätze. Doris Kaps aus der Rathausstraße kritisierte die „wirre Parksituation“ dort. Das Problem laut Kaps: Es gibt zu wenig Parkschilder. Auch die Themen Kinderbetreuung und Energie beschäftigten die Karlsfelder auf der Bürgerversammlung. Wie in der gestrigen Ausgabe berichtet, erkundigten sich gleich mehrere Leute nach dem Fernwärmenetz der Gemeinde.

Für ein sauberes Stadtbild: Elisabeth Leukhart. © Norbert Habschied

Ampeln früher abschalten

Eine Idee zum Energiesparen kam von Günter Steinmüller vom Moosweg. Er schlug vor, die Ampeln speziell an der Hochstraße schon früher auszuschalten. Um halb neun am Abend kämen aus den Seitenstraßen kaum noch Autos raus, so Steinmüller. „Trotzdem muss man an jeder Ampel stehen bleiben und ordentlich Sprit in die Luft blasen.“

Ampeln abends aus: Günter Steinmüller. © Norbert Habschied

Zu viel Müll, zu wenig Licht

Monika De Maria aus der Lessingstraße beschwerte sich über Autos, die tagelang auf den Containerplätzen für Glas und Papier parken. Denn Müllautos könnten den Abfall nicht mehr einladen. Das Resultat: „Überall liegen Gläser und Flaschen rum. Das ist ein Saustall!“ De Maria fragte daher, ob man aus dem eingeschränkten Halteverbot, das dort gelte, nicht ein totales Halteverbot machen könne. Bürgermeister Stefan Kolbe entgegnete, dass dies nur durch eine Parküberwachung geregelt werden kann.

Regt sich über Saustall auf: Monika De Maria. © Norbert Habschied

Walter Körner bemängelte, dass auf dem Parkplatz des Bürgerhauses kein Licht brenne. „Da herrscht die totale Finsternis. Vielleicht hat die Gemeinde bei einem 60- Millionen-Haushalt noch ein paar Euro für die Beleuchtung übrig und kann das beheben?“

Neuer Pächter fürs Bürgerhaus

Auch stellte Körner eine Frage, auf deren Antwort wohl viele Karlsfelder sehnsüchtig warten: Wer ist der neue Pächter des Bürgerhauses? Der Hauptausschuss hat bei seiner jüngsten Sitzung einen Kandidaten gefunden, sagte Kolbe. Nun laufen die Verhandlungsgespräche. In drei Wochen, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus, könne mit einer Bekanntgabe gerechnet werden. Bis dahin müsse sich die Öffentlichkeit noch etwas gedulden.

Kein Licht auf Parkplatz: Walter Körner. © Norbert Habschied

