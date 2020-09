Wer macht mit bei der „Marktschwärmerei“?

Eine „Marktschwärmerei“ will ein Karlsfelder Hofbetreiber einrichten. Das ist eine Internetplattform.

Karlsfeld – „Ich versteh‘ das nicht. Das ist eine tolle Idee, und es sind erst so wenige, die mitmachen.“ Caroline Kiening vom Gemüsebau Kiening an der Bajuwarenstraße in Karlsfeld möchte eine „Marktschwärmerei“ auf dem Hof eröffnen. „Eine Schwärmerei ist eine Internetplattform, auf der sich regionale Produzenten anmelden können und ihre Artikel in einem Shop zum Verkauf anbieten“, erläutert sie. „Abgeholt wird die Ware dann nicht anonym irgendwo, sondern in diesem Fall bei uns am Hof.“

Kunde und Produzent sehen sich bei der Übergabe, die an einem Tag in der Woche für zwei Stunden stattfindet. „Es kann ein persönlicher Kontakt entstehen, man kann sich informieren über die Herstellung der Produkte“, sagt Caroline Kiening.

Schon seit vier Jahren beobachtet sie die Initiative. „Ich finde das faszinierend, wie man auf diese Weise Verbraucher und regionale Erzeuger zusammenbringen kann.“ Sie machte sich auf die Suche nach Produzenten, telefonierte, schrieb E-Mails, machte Besuche, fast ohne Erfolg. „Vor zwei Jahren dachte ich, ich schmeiß alles hin.“

Aber weil die 37-Jährige gerne etwas Gutes und Neues ausprobiert und mit einer ordentlichen Portion Energie und Optimismus ausgestattet ist, lässt sie nicht locker. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, wieder mit der Werbung für diese Idee zu starten. „Durch Corona haben alle Hofläden mehr Zulauf bekommen.“ Da könnte eine Bündelung in einer Marktschwärmerei dauerhaft wirken.

In Frankreich wurde das Projekt 2011 unter dem Namen „La Ruche qui dit Oui“ gegründet. Dort sind seitdem über 800 regionale Märkte entstanden. „La Ruche“ bedeute Schwarm oder Bienenstock, „qui dit Oui“ heißt „der Ja sagt“. International ist das Konzept seit 2014 unter „Food Assembly“ bekannt, in Deutschland wurde es 2017 in „Marktschwärmer“ umbenannt. Über 50 Märkte fanden sich schon 2019, das Ziel für 2020 sind laut Marktschwärmer-Team mit Sitz in Berlin 90 lokale Organisationen bundesweit.

Eine von ihnen könnte auf dem Hof der Kienings entstehen. Dieser Familienbetrieb wurde 1890 von Georg Kiening in Moosach gegründet. 1989 siedelte er nach Karlsfeld um und erweiterte sich stetig. Inzwischen hat der Betrieb zwölf Mitarbeiter in Vollzeit und baut 45 verschiedene Arten pro Jahr im Freiland, im ungeheizten und im geheizten Gewächshaus an.

Dabei erweist sich die Experimentierfreude der jungen Generation als sehr erfolgreich. „Wir haben zum Beispiel auch Edamame produziert“, sagt Caroline Kiening, zusammen mit ihrem Mann Georg. Das sind die grünen Sojabohnen, die man in Japan und mittlerweile auch hier als Vorspeise isst. Sie sind beide Gärtnermeister, haben sich während der Ausbildung kennengelernt und sind stolze Eltern von drei Kindern. Der Älteste ist neun Jahre und heißt natürlich auch Georg, Georg der Fünfte, um genau zu sein.

Ob sie nun tatsächlich auch „Gastgeber“ für bäuerliche Erzeuger, Lebensmittel-Handwerker und kleinere Manufakturen aus der Region werden können, hängt von deren Bereitschaft ab, mitzumachen. Die Halle, in der ihr Hofladen an einigen Tagen geöffnet hat, ist groß genug. Aber bisher haben erst drei Betriebe zugesagt: Die Metzgerei Geisenhofer aus Hohenkammer, der Biohof Hefele aus Ainhofen mit Eiern, Nudeln und Kartoffeln sowie die Imkerei Wanka aus Inchenhofen. Caroline Kiening: „Wir suchen noch dringend nach einem Bäcker.“

Sie und ihr Mann Georg sind überzeugt von dem Konzept: „Das hat nur Vorzüge. Anders als auf dem Wochenmarkt bringen die Hersteller nur ihre leeren Kisten mit nach Hause. Alles ist ja schon vorher verkauft.“ Jetzt müssen sie nur noch Marktschwärmer werden.