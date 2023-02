Finanzreferent und Wirtschaftsförderer ziehen Bilanz zum Workspace: „Wir hatten einen holprigen Start“

Von: Verena Möckl

Es gibt noch viel zu tun: Karlsfelds Wirtschaftsförderer Peter Freis (links) und Karlsfelds Finanz- und Wirtschaftsreferent, Stefan Theil, schreiten durch das Workspace Karlsfeld. Foto: hab © hab

Karlsfeld – Finanzreferent Stefan Theil und Wirtschaftsförderer Peter Freis ziehen Bilanz zum Workspace. Nach holprigem Start läuft es nun besser.

Karlsfeld - Das Gebäude, das als zentraler Anlaufpunkt für die Wirtschaft in Karlsfeld gedacht ist, sieht von außen unscheinbar aus. Einzig das Klingelschild und ein bedrucktes DinA-4-Blatt an der Glastür weisen auf das Gründerzentrum in der Nußbaumstraße 8 im Karlsfelder Gewerbegebiet hin. Workspace Karlsfeld – so lautet der offizielle Name – befindet sich im ersten Stock. Wirtschaftsförderer Peter Freis empfängt die Dachauer Nachrichten in seinem Büro. Auch der Karlsfelder Finanz- und Wirtschaftsreferent und CSU-Gemeinderat Stefan Theil ist gekommen. Gemeinsam ziehen sie Bilanz zu zwei Jahren Workspace, und Peter Freis erzählt, warum er darüber nachdenkt, wieder in sein altes Büro ins Rathaus zu ziehen und warum das Gründwerk Dachau keine Konkurrenz sein wird.

Herr Freis, seit zwei Jahren haben Sie Ihren Arbeitsplatz im Workspace Karlsfeld. Fühlen Sie sich wohl?

Peter Freis: Mittlerweile ja. Pandemiebedingt habe ich auch das Homeoffice schätzen gelernt, aber jetzt kennt man auch die Leute hier vor Ort. Man hat immer ein Thema, und sei es nur, um über weitere Verbesserungen im Workspace zu sprechen.

Was stört Sie denn?

Freis: Wenn man vor dem Eingang steht, steht man etwas verloren da. Die Beschilderung fehlt noch, und auch die Klingel wird oft nicht sofort gefunden. Ich fände auch ein Banner an der Fassade hilfreich, aber das liegt nicht in unserer Hand, sondern in der des Vermieters. Auch im Inneren des Workspace ist noch Luft nach oben. Bilder, Pflanzen, ein Empfang oder eine Theke wären schön. Auch der zweite Stock sollte eigentlich ausgebaut werden, um ihn für Besprechungen, Events und weitere Arbeitsplätze zu nutzen. Das ist bisher leider noch nicht passiert.

Wo liegt das Problem?

Freis: Der Betreiber konnte sich mit dem Eigentümer wohl noch nicht über alle Details einigen. Die Wirtschaftsförderung hätte den Workspace gerne selber betrieben, aber das ist personell und finanziell nicht zu stemmen.

Wie lief der Start ab?

Stefan Theil: Wir hatten einen holprigen Start. Das lag vor allem an Corona und der Tatsache, dass viel im Homeoffice gearbeitet wurde.

Freis: Am Anfang war es recht ruhig. Es waren drei weitere Firmen im Workspace, aber die haben meistens nur am Wochenende oder abends hier gearbeitet.

Hat sich das mittlerweile geändert?

Freis: Ja, viele sind seit gut einem Jahr täglich hier. Eine Karlsfelder Firma, die ursprünglich nur ein Büro für zwei Leute angemietet hatte, hat sich sehr gut entwickelt. Mittlerweile sind dort rund 30 Mitarbeiter beschäftigt, die abwechselnd hier sind. Hier wird das klassische Flexi-Desk Modell umgesetzt, es gibt immer einen Grund, um sich in einem der beiden Büros zu treffen und etwas zu besprechen.

Theil: Das ist das, was wir suchen: innovative, junge Firmen, die sich ansiedeln und expandieren.

Ist das Workspace zum zentralen Anlaufpunkt für die Wirtschaft in Karlsfeld geworden?

Freis: Nein, leider noch nicht. Pandemiebedingt gab es noch keine gemeinsamen Veranstaltungen. Zudem fehlen auch noch die größeren Räumlichkeiten dafür.

Wie lange mieten sich die Firmen im Workspace ein?

Freis: Alle haben Mietverträge über ein Jahr oder länger. Es gab es nur einen Mieter, der früher rausgegangen ist, weil er seine Selbstständigkeit aufgegeben hat. Die Wirtschaftsförderung hat das Büro länger gemietet, weil wir anfangs vor Ort helfen und unterstützen wollten. Ich überlege aber, mein Büro im Workspace aufzugeben und zurück ins Rathaus zu ziehen.

Warum?

Freis: Ich möchte Platz machen für ein Start-up, das sich hier einmieten kann.

Ist die Nachfrage groß?

Freis: Ja, alle Büros sind belegt. Es stehen sogar schon einige Unternehmen auf der Warteliste.

Theil: Der Bedarf ist da – auch von vielen mittelständischen Unternehmen. Es geht um Angebote! Der Workspace ist der Startpunkt, und jetzt brauchen wir eigentlich ein Mittelcenter, damit die Firmen aus dem Workspace, die expandieren wollen, dort einen Platz finden und nicht Karlsfeld wieder verlassen.

Befürchten Sie, dass viele Unternehmen zum Gründwerk in Dachau abwandern werden?

Freis: Es ist wichtig, dass im Landkreis zusammengearbeitet wird. Kirchturmdenken ist nicht zielführend, weil wir ja die Firmen und Gründer in der Region halten und nicht verlieren wollen. Da spielt es keine Rolle, ob die Firma in Karlsfeld oder Dachau sitzt. Das Gründwerk und die anderen Co-Working-Einheiten in Stadt und Landkreis Dachau ergänzen sich. Schon allein deshalb, weil sie oft unterschiedliche Ansätze verfolgen und auch andere Dienstleitungen anbieten.

Theil: Wir sollten schauen, dass das Gewerbe generell gestärkt wird – nicht nur an der A 8, sondern im ganzen Landkreis. Wir müssen die Wirtschaft im gesamten Landkreis betrachten, da sind wir im Vergleich zu anderen Landkreisen wie Fürstenfeldbruck schlechter aufgestellt. Das Gründwerk in Dachau wird ein Bombenschritt für den Landkreis Dachau, aber es sollte auch eine Kooperation und ein Austausch mit München stattfinden.

Wie soll es mit dem Workspace weitergehen?

Freis: Ich wünsche mir, dass es im Workspace zum Beispiel auch einen Rechtsanwalt und einen Steuerberater gibt, damit sich Firmengründer beraten lassen können. Schön wären eine Eröffnungsfeier und regelmäßige Treffs. Solche Einrichtungen leben vom Austausch der Leute untereinander.

Theil: Wir brauchen in Karlsfeld ein besseres Firmen-Netzwerk und müssen rechtzeitig bei Firmen dran sein, wenn diese expandieren wollen. Es ist schade, dass wir zwar eine gute Startmöglichkeit bieten, sobald aber der Punkt des Expandierens kommt, ziehen die Firmen weg und gehen in die Nachbarlandkreise.

Karlsfeld bekommt doch ein neues Gewerbegebiet.

Theil: Das neue Gewerbegebiet ist für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Karlsfeld alternativlos. Die Gemeinde benötigt dringend mehr Gewerbesteuereinnahmen. Hier sind wir weit unter dem Durchschnitt. Mit einem neuen und modernen Gewerbegebiet können wir Interessenten abfangen und ihnen deutlich machen, dass sie in Karlsfeld bleiben und expandieren können.

Wann beginnt der Bau des neuen Gewerbegebiets?

Theil: Wir müssen bei der Entwicklung schneller werden. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde die Entwicklung zügig vorantreibt. Aktuell wird noch ein fehlendes Gutachten zur Verkehrsentwicklung erstellt. Anschließend können die nächsten Schritte für die Planung der Bauphase starten.

Neue Arbeitsweise Im Workspace gibt es zehn Büroräume: besetzt von neun Firmen und der Wirtschaftsförderung. Die Mieter kommen überwiegend aus der Region, etwa Marketing-Vertreter oder Baufirmen aus Dachau. Im Landkreis Dachau gibt es neben dem Workspace in Karlsfeld auch in der Dachauer Altstadt zwei Angebote: das Point Pro Sp8ce und das Hello Dachau. Und es kommen noch zwei weitere Co-Working-Möglichkeiten in diesem Jahr hinzu: Das Gründwerk Dachau eröffnet im April und das Work different im August. Co-Working bedeutet, dass kleinere Unternehmen, Freiberufler und Start-ups gemeinsam Räume in einem Haus nutzen. Sie arbeiten zwar unabhängig voneinander, profitieren aber von de Nähe zueinander und können so gemeinsam Projekte entwickeln. vm