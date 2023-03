„Wir machen Burger mit Liebe“

Noch sieht es nach Baustelle aus, Ende März soll eröffnet werden: Andy Le (r.) und Christian Kronseder vor ihrem neuen Restaurant „Fifty Seven“ im Karlsfelder See. © Elfriede Peil

Am Karlsfelder See wird es bald ein neues Restaurant geben: Andy Le und Christian Kronseder werden ein Lokal für Burger und Bowls eröffnen.

Karlsfeld - Am 28. März soll die Eröffnungsparty steigen. Jetzt, Anfang März, wirkt es noch wie eine Baustelle. Immerhin, die aufwendige Küche ist montiert, die Terrasse gepflastert und ein Schild mit dem neuen Namen prangt auch schon an der Hauswand des ehemaligen Paulaner Seegartens: Fivty Seven – Burger & Bowls.

Zu Corona-Zeiten ein Burger-Wagen in der Neuen Mitte

Der Name Fifty Seven, also 57, sei „völlig verständlich“, so die beiden Gastronomen Andy Le und Christian Kronseder, „wenn man sich die Postleitzahl von Karlsfeld anschaut“: Zweimal kommt die 57 vor. Und Karlsfeld hat es den Beiden nun mal angetan.

Zu Corona-Zeiten haben sie einen Burger-Wagen in die Neue Mitte gestellt – erfolgreich: „Wir hatten auch viele ältere Gäste, die gerne bei uns gegessen haben.“ Sie blieben allerdings nur ein Jahr, weil sich schon das nächste Projekt auftat: das Restaurant am See.

Bereits vergangenen April sollte es nach einer Renovierung öffnen. „Aber dann entschied man sich zu einer Kernsanierung. Alles, alles ist komplett neu“, betonen die beiden. Und um eine pfiffige Attraktion reicher: Die Glastüren vom Gastraum zur Terrasse lassen sich zusammenschieben und lassen Licht und Luft ins Restaurant.

Die Paulaner Brauerei, respektive die Eigentümerin, die Bayerische Hausbau, muss sehr viel Geld in die Hand genommen haben. „Die Lage ist ja auch einmalig, das hier hat ein großes Potenzial“, finden die beiden neuen Inhaber.

Ihnen ist deshalb auch nicht bange vor ihrer Zukunft. „Und Burger, das können wir eben. Die machen wir mit Liebe und Leidenschaft. Wir sind kein Fast-Food-Laden.“ Die Burger inklusive handgeschnittener Pommes starten preislich bei 15 Euro.

Neben Burgern gibt es Bowls

Dann natürlich, der Name sagt’s, die Bowls. Diese „Schüsseln“ voll mit leckerem und möglichst gesundem Essen sind seit einiger Zeit in. Die beiden Gastronomen geraten ins Schwärmen, wenn sie einige Zutaten aufzählen, die man sich selber im Baukastensystem in die Schalen packen lassen kann: „Couscous, Rote Beete, Pinienkerne, Garnelen, Hähnchen, hausgemachte Saucen.“ Um die zehn Euro soll eine Bowl kosten. Vielleicht gibt’s es ja mal eine kulinarische bayerische Woche: „Mit Streifen vom Schweinebraten“.

Das Burger-Brötchen liefert die Bäckerei Piller. „Die Pillers sind seit der Burger-Van-Zeit unsere Freunde.“ Das Rezept haben sie gemeinsam entwickelt. Sie verraten es nicht, nur so viel: „Es ist hundert Prozent vegan“. Also ohne Milch, wie sonst bei den Brioche ähnlichen Broten.

„Wir haben so viele Ideen, die können wir gar nicht alle umsetzen“, sagt Andy Le. Fondue-Wochen und Christkindlmarkt im Winter. Neben dem DJ am Freitag und Samstag vielleicht Senioren-Tanztees. An heißen Tagen auch mal extra leichte Sommerküche. Oder italienische Burger. Brunch und Kaffee und Kuchen am Wochenende sowieso. Insgesamt 20 Mitarbeiter ist das Team groß.

Le ist 23 und hat Culinary Management studiert. Er wird im Fivty Seven für die Küche mit einem Profi-Koch zuständig sein. Christian Kronseder (26) hat eine abgeschlossene Ausbildung als Eventmanager und führt ein eigenes Unternehmen in der Veranstaltungsbranche.

Rund 200 Plätze in drei Räumen wird es geben. Auf der Sonnenterrasse läuft es nur mit Bedienung. Ein „Pick & Go“-Schalter ist für das Mitnehmen von Getränken und Snacks vorgesehen.

Eine Konkurrenz zur nebenan entstehenden Eventalm sehen sie nicht. Zumal deren Betreiber, Siedlerfestwirt Peter Brandl, der Patenonkel von Christian Kronseder ist.

ep

