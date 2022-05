„Wir sind gut durch die Krise gekommen“ - Finanzlage der Gemeinde hat sich stabilisiert – Haushalt ohne Neuverschuldung

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Wichtige Investition, aber teuer: die neue Karlsfelder Grundschule an der Krenmoosstraße. © archiv

Gegen die Stimmen der SPD hat der Karlsfelder Gemeinderat in seiner Etatsitzung im Bürgerhaus den Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet (wir berichteten).

Karlsfeld – Gegen die Stimmen der SPD hat der Karlsfelder Gemeinderat in seiner Etatsitzung im Bürgerhaus den Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet (wir berichteten). „Der Haushalt ist genehmigungsfähig“, sagte Kämmerer Alfred Giesinger, dies habe das Landratsamt als übergeordnete Aufsichtsbehörde signalisiert. Zudem betonter Giesinger, dass die Gemeinde heuer keine weiteren Kredite aufnehmen müsse.

Insgesamt hat sich die Finanzlage der Gemeinde demnach stabilisiert. Aber Giesinger warnte sogleich – nicht zuletzt aufgrund der Unwägbarkeiten wegen Pandemie und Ukraine-Krieg: „In den Folgejahren wir es schwieriger!“

Gemeindesäckel ziemlich leer

Dass das Karlsfelder Gemeindesäckel ziemlich leer ist und wohl auch bleiben wird, ist vor allem auf eine Investition zurückzuführen, die es in diesem Umfang in der Gemeinde bislang nicht gab: der Bau der neuen Grundschule an der Krenmoosstraße, die seit September 2021 in Betrieb ist. 41 Millionen Euro teuer war das Projekt, eine Finanzierung nur über Kredite machbar.

Wie sich das auswirkt, machte Giesinger in der Sitzung deutlich. Zum Jahresende liegt der Schuldenstand der Gemeinde bei rund 26,4 Millionen Euro. Hätte Karlsfeld die Schule nicht gebaut, blieben zum Jahresende gerade mal 4,5 Millionen Euro an Schulden. Erfreulich: Karlsfeld konnte Schulden tilgen, zum Jahresende 2021 betrug der Schuldenstand noch 28,2 Millionen Euro.

Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1291 Euro lag Karlsfeld zum Jahresende 2021 deutlich über dem Schnitt bayerischer Kommunen vergleichbarer Größe: 246 Euro. Aber auch hier gilt: Ohne Schulbau würde sich die Gemeinde Karlsfeld mit 226 Euro pro Kopf sogar unter dem Landesdurchschnitt bewegen.

Schule Krenmoosstraße: Investition in die Zukunft richtig

Karlsfelder Gemeinderat ist man sich allerdings einig: Die Entscheidung, die Schule an der Krenmoosstraße neu zu bauen, war eine Investition in die Zukunft und richtig.

Gesamtumfang von rund 60,7 Millionen Euro

Der Haushalt 2022 hat einen Gesamtumfang von rund 60,7 Millionen Euro. Zu den größten Ausgabeposten gehören die Personalausgaben. Für das Personal gibt Karlsfeld heuer 13,2 Millionen Euro aus, das sind 300 000 Euro mehr als 2021. Allein auf das Personal in den vier Kindertagesstätten unter gemeindlicher Trägerschaft entfallen 3,8 Millionen Euro.

Gute Steuereinnahmen

Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Konjunktur: Karlsfeld durfte sich über gute Steuereinnahmen freuen. 39,7 Millionen sind es heuer, das sind 5,5, Millionen mehr als 2021. Die Einkommensteuerbeteiligung ist mit knapp 19,2 Millionen Euro der mit Abstand größte Faktor. Es folgt die Gewerbesteuer mit 10 Millionen Euro. Das entspricht dem Wert des vergangenen Jahres. Kämmerer Giesinger sagte, er sei zuversichtlich, dass diese 10 Millionen Euro bis Jahresende erreicht werden.

Auf einem Höchststand ist die Umlage, die den Karlsfelder Gemeindehaus mit Abstand am stärksten belastet: die Kreisumlage. Über 13,6 Millionen Euro überweist Karlsfeld heuer an den Landkreis Dachau.

„Wir sind gut durch die Krise gekommen“, sagte Giesinger zusammenfassend, die letzten Jahre seien besser als erwartet gelaufen, was die Einnahmen betrifft. Zudem habe die Gemeinde „auf die Bremse getreten“ – also gespart, wo es ging.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.