Eingezäunter Treffpunkt: Hunderte unterzeichnen Petition für offenen Schulcampus an der Krenmoosstraße

Müssen draußen bleiben: Eltern, die mit ihren Kindern den offenen Schulcampus an der Krenmoosstraße in ihrer Freizeit genutzt haben, müssen sich nun einen neuen Ort suchen. Dagegen formiert sich nun Widerstand. Foto: hab

Karlsfeld

Von Verena Möckl schließen

Hunderte Karlsfelder haben eine Petition unterzeichnet - für einen offenen Schulcampus an der Krenmoosstraße. Der Grund: Um den beliebten Treffpunkt ist jetzt ein Zaun gezogen. Betreten verboten!

Karlsfeld - Der Der Campus an der neuen Grundschule in der Krenmoosstraße ist ein beliebter Treffpunkt für Familien, Kinder und Jugendliche – gewesen. Seit Kurzem umgibt ein Zaun das Gelände. Dazu ein Schild, das unmissverständlich zu erkennen gibt, dass hier niemand außerhalb der Schulzeiten mehr etwas zu suchen hat.

Stefanie Fuchs kann das nicht hinnehmen. Für die dreifache Mutter aus Karlsfeld war der Schulcampus ein idealer Ort, um ihre Kinder ohne schlechtes Bauchgefühl spielen zu lassen. „Es gibt nichts Vergleichbares in Karlsfeld für Kinder“, sagt die 37-Jährige.

Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Fuchs startete sie am vergangenen Freitag eine Petition unter dem Titel „Lasst die Kinder spielen“. Seitdem kamen bereits mehr als 400 Unterschriften zusammen. „Sorgenloses Spielen auf der Straße gibt es kaum noch. Und trotzdem wird stets gefordert, dass Kinder sich ausreichend bewegen und nicht ständig vor der Konsole sitzen“, heißt es in der Petition. „Deshalb brauchen wir öffentlichen Raum, der sich zum Spielen eignet und Spielplätze, die mehr bieten, als eine Rutsche, Sandkiste und Schaukel.“

Fensterscheiben kaputt, Scherben, Flaschen und Müll

Auf dem Schulcampus an der Krenmoosstraße ist dies der Fall: Trampolin, Kletterwand, Bolzplatz, Skatemöglichkeit und Basketballkörbe standen seit Herbst 2021 der Allgemeinheit zur Verfügung. Doch wie berichtet hielten sich nicht alle an die Regeln. Fensterscheiben gingen zu Bruch, Scherben, Flaschen und Müll lagen am Boden verstreut. Krach und Radau bis spät in die Nacht.

Bürgermeister zeigt Verständnis

„Wir haben alle nicht erwartet, dass das so schnell eskaliert“, sagt Bürgermeister Stefan Kolbe auf Nachfrage. Doch die Situation habe sich aufgeschaukelt. Auch wenn der Schulcampus offen konzipiert war, müsse sich die Gemeinde an das Bebauungsplanverfahren halten und das beinhaltet nun mal Lärmschutz in den Ruhezeiten. „Ich habe vollstes Verständnis, dass das für die Anwohner anstrengend ist“, so Kolbe. Er ärgere sich über die nächtlichen Randalierer, denn die Kosten des Vandalismus habe wieder der Steuerzahler zu tragen. „Ich will unseren Hausmeister nicht verknacken, hier Patrouille zu laufen. Das ist nicht seine Aufgabe.“

Stefanie Fuchs, selbst Anwohnerin, könne die Ansichten der Gemeinde nachvollziehen. Auch sie findet, dass man den Vandalismus eindämmen müsse. „Dennoch sollten wir eine Lösung für alle finden!“ In ihrer Petition unterbreitet sie einen Vorschlag: Der Schulcampus unter der Woche ab dem Schulschluss bis 19 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen jeweils von 9 bis 19 für die Allgemeinheit zu öffnen. In den Wintermonaten solle man die Zeiten entsprechend an die Abenddämmerung anpassen. „Wo sollen unsere Kinder denn sonst spielen?“, so Fuchs.

Bürgermeister Stefan Kolbe könne verstehen, dass es die Bürger ärgere, dass ein beliebter Treffpunkt nun nicht mehr für die Allgemeinheit zur Verfügung steht, sagt er. Dann müssten die Kinder eben an einem anderen Ort spielen. „Wir haben 23 Spielplätze im gesamten Gemeindegebiet“, so Kolbe. Er sei kompromiss- und gesprächsbereit gegenüber den Vorschlägen aus der Bevölkerung. „Wir werden das im Hauptausschuss behandeln.“