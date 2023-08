Zu wenig Personal: Ferienprogramm „Mini-Karlsfeld“ fällt aus

Von: Verena Möckl

Teilen

Das Ferienprogramm „Mini-Karlsfeld“ hat über viele Jahre die Karlsfelder Kinder bestens unterhalt. Jetzt wurde das Angebot eingestellt. © dn

Auf dem Gelände des Jugendhauses am Karlsfelder See bleibt es diesen Sommer ruhig. Mini-Karlsfeld, das beliebte Sommerferienangebot der Gemeinde Karlsfeld, fällt heuer aus. Es sei „am Personal gescheitert“, wie Bürgermeister Stefan Kolbe auf Nachfrage erklärte.

Karlsfeld ‒ Wie berichtet, haben die gemeindlichen Jugendarbeiter in Karlsfeld schon seit Anfang des Jahres Probleme, ihrer Arbeit in dem Umfang nachzukommen, wie sie es gerne täten. „Es mangelt nicht an Ideen, sondern an der Man-/Womanpower“, wie Alexander Pröschel im Interview mit unserer Zeitung im Frühjahr berichtete. Er hatte sich bereits damals schon „große Sorgen“ gemacht, wie es für die Jugendarbeit weitergeht.

Nun hat sich die Lage noch einmal verschlimmert. Drei Jugendarbeiter haben im Juni ihre Arbeit niedergelegt. Die Stellen sind noch nicht nachbesetzt, die Gemeinde ist laut Kolbe auf der Suche. Ein Alternativ-Programm konnte die Gemeindeverwaltung nicht organisieren.

Einen kleinen Trost gibt es immerhin. Ein Sommerferienprogramm für Kinder in der Gemeindebücherei. Die letzte der drei Veranstaltungen findet am Mittwoch, 16. August, um 10 Uhr statt. Unter dem Titel „Ozeane“ entdecken die Kinder die Meere unseres Planeten. Die Teilnahme ist kostenlos und für Kinder ab sieben Jahren geeignet. Eltern müssen schnell sein, denn es sind nur noch wenige Plätze frei.

Anmeldung unter Telefon 0 81 31/9 91 30 oder an buecherei@karlsfeld.de.