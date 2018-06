„Massiv eingreifen“

Grundwasserentnahme von MAN bringt Karlsfelder auf die Palme

Es war für viele Karlsfelder eine alarmierende Nachricht, vor allem für die Eigentümer von älteren Häusern: Die MAN Truck & BUS AG, die an der Grenze der Landeshauptstadt München zur Gemeinde Karlsfeld ihren Sitz hat, will zu Kühlungszwecken Grundwasser entnehmen und erwärmt wieder dem Grundwasserstrom zuführen. Durch die Maßnahme könnte in Karlsfeld der Grundwasserspiegel steigen (wir berichteten).