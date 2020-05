Bei Rot über die Ampel: Ein Verletzter und mehrere zehntausend Euro Schaden

An der Kreuzung Dachauer Straße/Anschluss zur A99 hat der Fahrer eines Kleintransporters eine rote Ampel übersehen. Er stieß mit einem VW-Fahrer zusammen, der verletzt wurde.

Karlsfeld– Bei einem Unfall an der Kreuzung der Dachauer Straße zur Autobahnanschlussstelle Ludwigsfeld Am am Samstagmorgen ist ein 41-Jähriger verletzt worden. Ein 45-jähriger Münchner mit seinem Kleintransporter hatte das Rotlicht missachtet, wie die Polizei mitteilte.

Der Sprinter-Fahrer war auf der Dachauer Straße von Karlsfeld kommend in Richtung München unterwegs. Trotz rotzer Ampel fuhr er in die Kreuzung, die der 41-jährigen VW-Touran-Fahrer gerade überquerte. Durch den Zusammenstoß prallte der Kleintransporter gegen einen Lichtmast. Der 41-jährige Münchner verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 45-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Auch der Lichtmast wurde erheblich beschädigt und musste schließlich von der Berufsfeuerwehr entfernt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

dn