Streit an Karlsfelder Bushaltestelle endet mit Messer im Hals

Ein Streit zwischen zwei Männern in Karlsfeld am Freitagabend endete tragisch. Während der Schlägerei zog der eine Mann ein Messer und stach dem anderen in den Hals.

Karlsfeld – Ein 44-jähriger Münchner hat nach ersten Ermittlungen am vergangenen Freitag während eines Streits an einer Bushaltestelle in der Allacher Straße in Karlsfeld einem 36-jährigen Karlsfelder ein Taschenmesser in den Hals gestoßen. Danach flüchtete er zunächst unerkannt zu Fuß, wurde jedoch von der Polizei am Dienstag festgenommen. Das Opfer musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Die beiden Männer gerieten gegen 23 Uhr aneinander. Der Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung und mündete schließlich in den Messerstich. Eine Passantin leistete dem blutenden Verletzten bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes Erste Hilfe. Die Verletzung stellte sich in der Klinik als nicht unmittelbar lebensbedrohlich heraus.

Der 36-Jährige konnte zwischenzeitlich die Klinik wieder verlassen. Eine am Tatabend eingeleitete Sofortfahndung verlief zunächst erfolglos. Im Zuge der Nachforschungen nahmen die Ermittler den Münchner in der Wohnung einer Bekannten in Karlsfeld fest. Dabei fand sich auch die Tatwaffe. Im Verhör räumte er zumindest die Auseinandersetzung ein. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an. Die Kripo Fürstenfeldbruck (Telefonnummer 08141-6120) sucht nun nach weiteren Zeugen.

