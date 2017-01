Nix für Warmduscher

Traditionelles Neujahrsschwimmen

Karlsfeld - Dieses Ritual ist definitiv nichts für Warmduscher: Am Neujahrstag springt eine Gruppe Unerschrockener in den Karlsfelder See, einerlei, was das Thermometer so mitteilt. Und mancher Stammteilnehmer wünscht sich, es wäre noch ein bisschen winterlicher.

„Wir haben es uns wieder nicht nehmen lassen, in den See zu springen“, teilte Peter Oberbauer lapidar mit. Der 44-jährige Karlsfelder war es, der die Tradition des Neujahrsschwimmens wieder aufleben ließ. Denn diese außergewöhnliche Veranstaltung gab schon vor Jahrzehnten in Karlsfeld. Doch irgendwann machte niemand mehr mit, bis sich Oberbauer und zwei weitere Leichtathleten des TSV Eintracht Karlsfeld 2011 den frostigen Spaß gönnten.

Diesmal trafen sich neun Karlsfelder Athleten und zwei Leichtathleten des ASV Dachau am Neujahrstag am Ufer. Die Außentemperatur wurde mit minus 1 Grad notiert, das Wasser hatte zapfige 5 Grad plus.

Kein Problem für die elf Wassersportler in Bikini und Badehose. Denn Vorbereitung ist alles. Vor dem Badespaß absolvieren die Teilnehmer gemeinsam eine Laufrunde um den See. Mit aufgewärmtem Körper geht es dann ins eisige Nass. „Man darf nicht nachdenken, was man da gerade macht“, beschreibt Oberbauer die paar Minuten im See. „Erst merkt man da so ein Ziehen n den Beinen. Dann tauchen wir kurz unter, stellen uns dann fürs Gruppenfoto auf und wieder raus.“

Am Ufer ziehen die Winterschwimmer schnell warme Sachen an. Denn nicht so sehr die Außentemperatur, sondern der Wind macht einem zu schaffen. „Wenn man es dann hinter sich hat, denkt man, war ja gar nicht so schlimm“, schmunzelt Oberbauer.

„Wir freuen uns schon auf den 1. Januar 2018“, so Oberbauer. Vielleicht wird ihm und seinen Mitstreitern dann ein lang gehegter Wunsch erfüllt: endlich mal Eis auf dem

Wasser! dn