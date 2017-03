Karlsfelder (16) kämpft nach Lawinenunglück ums Überleben

Nur knapp hat ein 16-Jähriger aus Karlsfeld ein Lawinenunglück in Südtirol überlebt. Derzeit schwebt der Jugendliche noch in Lebensgefahr und wird im Klinikum Bozen behandelt.

Ratschings-Jaufen/Karlsfeld - Dramatische Szenen in Südtirol: Ein 16-Jähriger aus Karlsfeld ist am Mittwoch bei einem Lawinenunglück im Skigebiet Ratschings-Jaufen von einem Schneebrett erfasst worden. Der Bergrettung gelang es nach einer dramatischen Suchaktion den Verschütteten auszugraben, ihn zu reanimieren und ins Krankenhaus Bozen zu fliegen. Der Zustand des Jugendlichen ist aber kritisch.

Die Skiferien in Südtirol neigten sich dem Ende entgegen: Fünf junge Freunde aus Dachau und Karlsfeld, 16 und 17 Jahre alt, wollten am Mittwoch ein letztes Mal Spaß haben im Skigebiet Ratschings-Jaufen. Gegen 11 Uhr fuhr das Quintett in einen steilen Hang außerhalb der gesicherten Piste. Über Nacht hatte es geschneit, die Bedingungen waren verlockend. Doch dann löste sich plötzlich ein 50 Meter breites und 200 Meter langes Schneebrett. Vier der fünf Freunde waren mit dem Snowboard unterwegs. Sie alle entkamen der Lawine oder wurden nur leicht erfasst und konnten sich schnell befreien. Der fünfte, ein 16-Jähriger aus Karlsfeld, der Skier angeschnallt hatte, wurde erfasst und verschüttet. Was folgte, war eine dramatische Rettungsaktion.