Paar vergnügt sich in Badesee - auf einem „schwimmfähigen Board“ - Kinder sehen alles

Ein Paar konnte am Karlsfelder See nicht voneinander lassen. Das Liebesspiel fand unter anderem auf einem Board im See statt. Zu den Zeugen gehörten auch Kinder.

Karlsfeld - In aller Öffentlichkeit vergnügte sich am Karlsfelder See ein Liebespärchen. Von Zuschauern ließen sich die beiden Unbekannten dabei nicht stören - und das, obwohl mehrere Kinder darunter waren.

Pärchen vergnügt sich vor Kindern auf Liegewiese am Karlsfelder See

Der Vorfall liegt laut Mitteilung der Polizei schon einige Tage zurück. Dort hatte ein Zwölfjähriger beobachtet, wie besagtes Paar auf dem See Sex hatte. Das öffentliche Liebesspiel ereignete sich laut Polizei am 29. Juni gegen 19.35 Uhr.

Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung davon, dass das Paar „offen sichtbar den Geschlechtsverkehr vollzog“. Allerdings auf einem „schwimmfähigen Board“. Im Anschluss zogen die beiden auf die Liegewiese in der Nähe des Parkplatzes Jahnstraße um. Auch dort ließen die beiden nicht voneinander ab, es kam laut Polizei „erneut zu sexuellen Handlungen“.

Zeuge setzt Liebesspiel am Karlsfelder See ein Ende - jetzt ermittelt die Polizei

Erst ein Zeuge setzte dem Sex am See ein Ende. Er sprach die beiden laut Pressebericht auf ihr Verhalten an und forderte sie dazu auf, das zu unterlassen. Daraufhin sind die beiden geflüchtet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Deswegen werden nun weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 bei der Kripo zu melden.

Kein Einzelfall, denn auch in München vergnügte sich ein Paar vor Kindern, wie tz.de* berichtet. Ein ebenfalls 12-Jähriger beobachtete im Nordbad in München ein Pärchen beim Liebesspiel (tz.*).

