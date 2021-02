Keine Ampel auf der Prieler Straße

Bergkirchen hätte gern eine Ampel auf der Prieler Straße in Lauterbach. Aber das Landratsamt sagt: nein!

Bergkirchen/Lauterbach – Für die stark frequentierte Prieler Straße, die Kreisstraße DAH 5, die gerade neu gebaut wird, hat die Gemeinde Bergkirchen beim Landratsamt Dachau einen Antrag für eine Lichtsignalanlage innerorts gestellt und deswegen auch Landrat Stefan Löwl kontaktiert. Installiert werden sollte die Anlage an den beiden gegenüberliegenden Bushaltestellen an der Prieler Straße/Schlossallee, die Schulkinder in zwei Richtungen nutzen.

Nun teilte Bürgermeister Robert Axtner im Gemeinderat Bergkirchen mit: „Wir haben alles versucht, aber wir werden die Ampelanlage nicht bekommen.“ Axtner verlas die gemeinsame Ablehnung von der zuständigen Abteilung im Landratsamt und Landrat Stefan Löwl: „Fußgängerüberwege und Lichtsignalanlagen richten sich nach den Querungen im Verhältnis zur Fahrzeugfrequentierung. Das Verhältnis/die Zahlen passen in Lauterbach nicht. Und selbst wenn, müssten noch weitere Voraussetzungen vorliegen bzw. andere Alternativen (vorrangig) geprüft werden.“

Es seien demzufolge zunächst „zwingend andere verkehrssenkende Maßnahmen“ wie Umbau oder Mittelinseln zu prüfen. Eine Ampelanlage käme nur in Frage, wenn es an dieser Stelle bereits häufig zu Unfällen gekommen sei. Da dies nicht der Fall sei und auch keine Zahlen „über regelmäßige Querung von Schutzbedürftigen“ vorlägen, sei die „sicherste Variante bei niedrigen Überquerungszahlen“, Verkehrshelfer einzusetzen, so das Landratsamt.

Für eine Querungshilfe für Fußgänger fehlt nach Aussage von Verwaltungschef Siegfried Ketterl der Platz, und ein Zebrastreifen sei an dieser Stelle zu gefährlich. Er denkt nicht nur an die Schüler, sondern auch an die älteren Mitbürger, die auf dem Weg zum Friedhof die viel befahrene Straße überqueren müssen. Er fahre die Straße täglich und kenne das Verkehrsaufkommen, besonders wenn bei einem Stau auf der Autobahn A 8 die Straße als Umleitungsstrecke genutzt wird.

Der Lauterbacher Gemeinderat Bernhard Fritz sagte: „Ich kann die Argumentation des Landratsamtes nicht nachvollziehen. Es geht um Kinder, müssen wir warten, bis etwas passiert?“

Sein Lauterbacher Kollege Georg von Hundt schlug eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor. Ruth Göttler brachte ehrenamtliche Schulweghelfer ins Spiel. Leute zu finden, sei schwierig, so Axtner. Wie es scheint, gibt sich die Gemeinde mit der Ablehnung der Behörde nicht so ohne Weiteres zufrieden. Nach Aussage von Axtner wünscht sich auch die Bevölkerung eine Lösung und damit mehr Sicherheit.

Ingrid Koch