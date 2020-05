Keine Grundlagenfür Tempo 30 in Arzbach

Kein Jahr vergeht, ohne dass sich Arzbacher über den ihrer Meinung nach viel zu schnellen Durchgangsverkehr beschweren. Doch Tempo 30 wird es nicht geben.

Arzbach – Kein Jahr vergeht, ohne dass sich Arzbacher über den ihrer Meinung nach viel zu schnellen Durchgangsverkehr beschweren. Auch der SPD-Fraktionssprecher im Gemeinderat, Wolfgang Götz, wurde im Wahlkampf mit diesem Thema konfrontiert. Götz hatte daraufhin die Gemeinde um Prüfung der Verkehrsverhältnisse in Arzbach gebeten, denn bei den Klagen ging es auch um den Dorf-Spielplatz am nördlichen Ortsrand Richtung Röhrmoos.

Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) informierte nun den Ferienausschuss der Gemeinde über das Ergebnis einer mittlerweile durchgeführten Verkehrsschau. Da seien die beteiligten Fachleute zu dem Schluss gekommen, dass es für die geforderten Tempo 30 „im Ort keine Grundlagen“ gebe und auch streckenbezogen die Situation für Tempo 30 ungeeignet sei, so Kugler. Auch im Bereich der Doppelkurve habe es kaum Beanstandungen gegeben, hier seien die Fahrzeuge ohnehin nicht schneller als Tempo 30 gefahren. Man könne allenfalls mit einer Beschilderung auf die gefährliche Straßenführung hinweisen, doch von einem Schilderwald halte die Verwaltung nicht viel, ließ der Bürgermeister wissen.

Viel wichtiger ist Bürgermeister Dieter Kugler, dass mittlerweile der gemeindliche Bauhof für einen Schutz der spielenden Kinder gesorgt hat, nachdem durch die Lockerung der Corona-Auflagen der Spielbetrieb wieder losgeht. Der Bauhof hat in der Tat einen Zaun Richtung Straße erstellt, der die Kinder davon abhält, vom Bolzplatz aus auf die Straße zu laufen. Das, so wurde in der Sitzung deutlich, war natürlich auch dem antragstellenden SPD-Mann Götz wichtig.