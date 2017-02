Kinder werfen Steine auf B471

Bergkirchen - Mehrere unbekannte Kinder haben am Mittwoch von einer Brücke aus Steine auf die B 471 geworfen.

Für die Kinder war es vielleicht „nur“ ein Spaß, doch für die 25-jährige Fahrerin eines VW Polo war es laut Polizei gefährlich, als sie am Mittwoch, gegen 17 Uhr, auf der B 471 unterwegs war. Auf Höhe Neuhimmelreich standen die Kinder auf einer Brücke und warfen von dort aus Steine auf die Bundesstraße hinunter. Das teilte die Polizei gestern mit. Einer der Steine traf das Fahrzeug der Dame aus Karlsfeld, wodurch die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Die Dame kam Gott sei Dank mit dem Schrecken davon. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Dachau ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

pid