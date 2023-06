Kinderfestzug-Team sucht Buben und Helfer

Dachau

Am 13. August wird es wieder märchenhaft zugehen in Dachau! Nach vierjähriger Pause findet dann nämlich wieder der weitum bekannte Kinderfestzug statt. Das Organisationsteam steckt bereits mitten in der Planung, rund 300 Kinder sind schon angemeldet. Was es allerdings noch dringend braucht: Buben und erwachsene Helfer.

Dachau – Früher, in den 1960er-Jahren, war es noch einfach. Kinder, die am Kinderfestzug teilnehmen wollten, meldeten sich einfach bei Heidi Fitzthum an. Sie wurden eingekleidet, geschminkt und – im Falle plötzlicher Nervosität – getröstet. Am Ende gab’s eine kleine Brotzeit und einen Fahrschein für ein Karussell.

Heute ist das aber anders. Beim Kinderfestzug, der alle zwei Jahre immer am Sonntag nach dem Volksfestauftakt durch die Stadt zieht, wird mittlerweile nichts mehr dem Zufall überlassen. Jedes Kind, das auf einem Wagen sitzt, muss durch einen Gurt befestigt sein. Jedes Kind, das auf einem Wagen steht, baucht neben dem Haltegurt zudem noch einen Haltegriff. Und pro Rad braucht der Festwagen einen erwachsenen Begleiter. Bei einem vierrädrigen Traktor samt Anhänger kann das dann schon mal acht Mann beziehungsweise Frauen ausmachen. Und: Jeder einzelne Wagen muss vom TÜV abgenommen werden!

Vor diesem Hintergrund ist es daher umso bewundernswerter, dass sich das seit Jahrzehnten eingespielte Organisationsteam des weitum bekannten Dachauer Kinderfestzugs Ende 2022 wieder zusammengesetzt und beschlossen hat: „Im Jahr 2023 soll es wieder einen Kinderfestzug geben!“ Angeführt von Heidi Fitzthum und Gertrud Stock, Günter Dietz, Michaela Rabe sowie deren Familien plant die Gruppe nun schon seit Wochen die Traditionsveranstaltung.

Rund 300 Kinder ab vier Jahren aus Stadt und Landkreis sind schon angemeldet, berichtet Gertrud Stock. Geplant sind heuer 23 Märchen- beziehungsweise Themenwagen, dazu kommen acht Musikgruppen sowie die Jugendgruppen – unter anderem – von Feuerwehr, THW, ASV Dachau und dem Gartenbauverein Pellheim. Perfekt machen die Umzugspracht dann noch die Ehrenkutsche mit dem Oberbürgermeister, ein Brauerei-Gespann sowie der Schaustellerwagen.

Coronabedingt hatte die Traditionsveranstaltung in den vergangenen Jahren nicht stattfinden können, das Team war daher zuletzt primär damit beschäftigt, den von Heidi Fitzthum angelegten Fundus zu inspizieren, die Kostüme zu waschen und zu bügeln. Mittlerweile finden bereits die ersten Anproben statt.

Doch auch wenn die Festzug-Macher laut Stock zufrieden sind mit der bisherigen Resonanz, die aus den Vereinen sowie den Kindergärten und Grundschulen kommt, sei leider doch ein eklatanter Mangel festzustellen: an Buben. „Wir brauchen Jungs“, fasst es Gertie Stock zusammen. Konkret fehlten Wikinger, passend zum Thema „Wicki und die starken Männer“, sowie kleine Darsteller für „Robin Hood“ und dessen Gefährten. Auch kleine Römer wären noch willkommen, so Stock.

Für die schon etwas größeren Kinder ab dem Grundschulalter hätten die Damen und Herren um Stock und Fitzthum zudem noch die verantwortungsvolle Aufgabe der Taferlbuam zu vergeben. 5 Euro Belohnung versprechen die Festzugs-Organisatoren dafür.

Wobei: Umsonst mitgehen muss kein Kind. Abgesehen von der einmaligen Erfahrung, bejubelt von den Bürgern in märchenhaften Kostümen durch die Stadt ziehen zu dürfen, winkt den Teilnehmern nämlich auch in diesem Jahr wieder ein Getränk und eine Wurstsemmel zur Belohnung sowie ein Fahrschein für ein Fahrgeschäft auf dem Volksfest.

Doch nicht nur dem ehrenamtlichen Organisationsteam ist es zu verdanken, dass der Festzug heuer wieder junge und alte Dachauer erfreut. „Wir danken schon jetzt den Landwirten und dem Dachauer Bulldog-Club, die uns ihre Traktoren und Anhänger zur Verfügung stellen“, so Stock. Auch Autohäuser würden Fahrzeuge bereitstellen.

Die Frage, welchen Festzug sie in den vergangenen Jahren am schönsten fand, beantwortet Gertie Stock übrigens mir einem eindeutigen: „Keinen, es war einfach immer schön!“ Einen Unfall oder sonstigen Zwischenfall habe es in den all den Jahren nie gegeben. Dennoch findet Stock die bürokratischen Vorgaben okay: „Die Sicherheit der Kinder geht vor.“ Dass die Regierung von Oberbayern vor Jahren die Sicherheitsvorschriften für Brauchtumsveranstaltungen so verschärft hat, liegt ihrer Meinung nach „an den Faschingszügen, wo früher wahrscheinlich schon viel Alkohol im Spiel war“. Beim Dachauer Kinderfestzug, verspricht Stock mit einem Augenzwinkern, sei diese Gefahr aber nicht gegeben. „Bei uns kriegen die Kleinen eh bloß a Wasser.“