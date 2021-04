Indersdorf: Kirchenstiftung hofft auf private Geldgeber

Viele Ortskirchen sind renovierungsbedürftig. Bei der Finanzierung sind die Kirchen jedoch größtenteils auf sich gestellt. Für Kirchenpfleger Andreas Hillreiner eine kaum zu bewältigende Aufgabe.

Indersdorf – Idyllisch stehen sie da: die mittelalterlichen Ortskirchen in Indersdorf und Umgebung. Doch bei genauerem Hinsehen bröckelt die Fassade. Viele Kirchen benötigen eine Renovierung. Finanzieren muss das die Kirchenstiftung selbst. Für reiche Stiftungen kein Problem, doch für ärmere gestaltet sich das Instandhalten der Kirchengebäude äußerst schwierig.

Die Marktkirche St. Bartholomäus ist zum Beispiel so ein Sorgenkind. „Eigentlich ist die ganze Fassade renovierungsbedürftig“, meint Kirchenpfleger Andreas Hillreiner. Aufgrund der immensen Kosten wird aber erst einmal nur die Westseite mit Eingangsbereich und Kirchturm saniert. Kostenpunkt: 70 000 Euro. Die Rücklagen der Kirche reichen dafür bei weitem nicht aus. Nur etwas mehr als die Hälfte könne damit gestemmt werden.

„Wir sind auf private Spenden und auf Rücklagen der Filialkirchenstiftung angewiesen“, sagt der 47-jährige Kirchenpfleger. Sinn der Filialkirchenstiftung ist es, sich für den Erhalt der Kirchen einzusetzen. Sie umfasst die Klosterkirche Mariä Himmelfahrt, St. Emmeran in Glonn, Hl. Kreuz in Albersbach und die besagte Marktkirche.

Hillreiner ist verzweifelt: „Wir sind finanziell total überfordert.“ Hilfe von höchster Stelle, der Erzdiözese München und Freising, bekommt die Pfarrei nicht. Der Kirchenpfleger vermutet, dass habe mit dem Rückgang der Kirchensteuereinnahmen zu tun. „Die Erzdiözese trägt die Kosten erst ab einer Höhe von 150 000 Euro.“ Unter diesem Betrag müssen die Kirchen selbst die finanziellen Mittel aufbringen. „Wir bemühen uns auch um öffentliche Zuschüsse von Seiten der Gemeinde“, sagt Hillreiner.

Auf der einen Seite versteht der Kirchenpfleger den Standpunkt der Diözese. „Natürlich muss man prüfen, was sich finanziell noch lohnt.“ Auf der anderen Seite dürften die Relevanz der Ortskirchen und ihre Symbolik als Glaubensstätten nicht übersehen werden. Hillreiner kritisiert den „zutiefst kaufmännischen Kriterienkatalog“, nach dem die Diözesen handeln. Kleinere Kirchen hätten dadurch kaum eine Chance.

„Kirchen sind Kulturschätze und brauchen eine besondere Pflege“, sagt der 47-Jährige. Wird dieser nicht nachgekommen, drohen die Gebäude irgendwann zu verfallen. Momentan sind die Kirchen im Pfarrverband noch im guten Zustand. Doch eine Renovierung geschehe nicht von heute auf morgen. Allein die Renovierung des Innenbereichs der St.-Emmeran-Kirche in Glonn hat zwölf Jahre in Anspruch genommen.

Die Marktkirche ist nicht das einzige Gotteshaus, das eine vollständige Sanierung bitter nötig hätte. Auch die Kirche in Albersbach müsse renoviert werden. Das Mauerwerk zieht Feuchtigkeit über das Erdreich, mit der Folge, dass die Kirche komplett durchfeuchtet ist. Der Putz ist bereits auf Kniehöhe weggebrochen.

Nicht besser sieht es bei St. Ottilia in Straßbach aus. „Diese Kirche ist kunsthistorisch sehr interessant“, so Hillreiner. Umso mehr bedauert er es, dass gerade solche Kulturgüter ohne private Geldgeber auf Dauer nicht instandgehalten werden können.

In seinen Augen sind die Kirchen Segen und Fluch zugleich. „Die Gebäude sind zwar wunderschön, aber irgendeine Kirche ist immer renovierungsbedürftig.“

Ein besonderer Fall ist die Klosterkirche Mariä Himmelfahrt. Aufgrund ihrer historischen Vergangenheit greift ein anderes Finanzierungsmodell, sodass der Staat die Kosten für die Renovierung trägt. „Aber hier steckt der Teufel im Detail“, merkt Hillreiner an. Denn die staatliche Kostenfinanzierung greife weder für die dringend sanierungsbedürftige Orgel noch für die Umgestaltung des Klosterfriedhofes. Letztere schätzt Hillreiner auf 20 000 Euro. Für die Erneuerung der Orgel seien ihm zufolge sogar 30 000 Euro nötig. Auch hier hilft die Diözese nicht aus. Die Finanzierung für den Friedhof soll über die Grabgebühren gestemmt werden – der Haken an der Sache: In den 1970er-Jahren untersagte das Gesundheitsamt Bestattungen auf dem Klosterfriedhof. Dadurch fehlen zahlreiche Einnahmen.

Ohne die Erzdiözese müssen sich Andreas Hillreiner und die Kirchenverwaltung nun um private Geldgeber bemühen. Daher freut sich der Kirchenpfleger sehr über eine finanzielle Unterstützung. Interessierte können sich dafür beim Pfarrbüro Indersdorf unter 0 81 36/80 92 80 melden. Verena Möckl