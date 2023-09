Klimacamp am Karlsfelder See: 120 Aktivisten aus ganz Deutschland protestieren friedlich gegen IAA

Von: Verena Möckl

Teilen

120 Klimaaktivisten ließen sich mit ihren Fahrrädern in den vergangenen beiden Tagen in einem Klimacamp am Karlsfelder See nieder. © Ohne Kerosin nach Bayern

Die Klimaprotesttour „Ohne Kerosin nach Bayern“ radelte die vergangenen Tage aus ganz Deutschland nach München zur IAA. Ihr Klimacamp schlugen sie auch am Karlsfelder See auf.

Karlsfeld - Eine Meer aus bunten Fahnen und Zelten und mehr als 100 Fahrräder war in den vergangenen zwei Tagen auf einer Liegewiese am nördlichen Ende des Karlsfelder Sees zu sehen. 120 Klimaaktivisten aus ganz Deutschland schlugen dort am vergangenen Sonntagvormittag ihr Camp für zwei Nächte auf.

Das Klimacamp wurde bereits im Mai beim Landratsamt ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt, wie Landratsamt-Sprecherin Sina Török auf Nachfrage mitteilte.

Auf ihrem Weg zur IAA: 120 Aktivisten schlagen Klimacamp am Karlsfelder See auf

Die Klimaprotestbewegung „ohne Kerosin nach Bayern“ organisiert die Fahrradprotesttour. Insgesamt fünf Touren stellten die Veranstalter auf die Beine. Sie starteten von unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland: Frankfurt, Leipzig, Tübingen, Lübeck und Freiburg im Breisgau. Ihr gemeinsames Ziel: die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in München.

Die Gemeinde Karlsfeld war dabei ihr letzter Zwischenstopp. „Alle Touren haben sich dort getroffen“, sagt Kiki Kössle, Pressesprecherin der Fahrradprotestbewegung. „Wir hatten zwei sehr schöne Nächte am Karlsfelder See.“ Es fanden Workshops statt. Die Aktivisten tauschten sich mit Passanten aus und verschnauften am See von ihrer Fahrradtour. Laut Polizei gab es keinerlei „kritische“ Vorkommnisse in dem Klimacamp.

Klimacamp am Karlsfelder See: Hohes Polizeiaufgebot

Auch in Konstanz und Augsburg hatten die radelnden Klimaaktivisten in den vergangenen drei Wochen eine längere Pause eingelegt. Die Erfahrungen, die die Demonstranten im Klimacamp in Karlsfeld gemacht haben, würden sich allerdings unterscheiden, sagt Kiki Kössle.

„In Karlsfeld gab es eine sehr hohe Polizeipräsenz. Wir hatten eine 24-Stunden-Betreuung, das hatten wir sonst nirgendwo.“ Die Pressesprecherin der Fahrradprotestbewegung berichtet von vier bis sechs Einsatzwägen, die drei Tage im Einsatz waren. Die Polizei hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Am Dienstagvormittag bauten die Klimaaktivisten ihre Zelte wieder ab. Pünktlich zu Beginn der IAA erreichten sie am Nachmittag die Münchner Innenstadt. Dort trafen sie im Mobilitäts-Wende-Camp im Luitpoldpark an. Jetzt geht es für die Klimaaktivisten erst so richtig los.