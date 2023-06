Die Kochraumschmiede in Schwabhausen – Individuelle Küchen für individuelle Lebensstile

Freuen sich auf Ihren Besuch in der Schwabhausener Kochraumschmiede: Yvonne und Till von Engelmann, hier vor einer der beiden Induktionskochfelder ihrer großen Showküche. © Kochraumschmiede

Die Schwabhausener Kochraumschmiede von Till von Engelmann zeigt, wie spannend Küchen sein können.

Der erste Eindruck entscheidet, heißt es. Wer die Kochraumschmiede in der Augsburger Straße 6 das erste Mal betritt, ist sofort fasziniert – von den Farben, der Atmosphäre, dem Licht. Und vor allem vom Interieur: einige komplett aufgebaute Küchen ganz unterschiedlicher Stilrichtungen, dazu pfiffige Wohnraum-Ideen, nicht nur für die Küche, sondern auch für Bad und Diele.



Till von Engelmann, der Inhaber der Kochraumschmiede, muss schmunzeln, als er diese Beschreibung hört: „Es stimmt schon, wir haben viel Zeit und Herzblut in die Planung unseres Showrooms gesteckt!“ „Schließlich wollen wir hier zeigen, wie wir arbeiten“, ergänzt seine Frau Yvonne. Nämlich kreativ, individuell, präzise und geschmackvoll.

Die Kochraumschmiede – ein Ort zum Kochen und zum Küchentechnik kennenlernen

In der Kochraumschmiede duftet es zuweilen verführerisch. Till von Engelmann kocht gerne. Zu Hause für seine Familie, in der Kochraumschmiede oft zusammen mit seinen Kunden. „Das macht Spaß und ist gleichzeitig Demonstration“, erklärt der sympathische Familienvater. „Beim gemeinsamen Kochen kann ich erklären, wie Geräte funktionieren.“ Etwa ein Induktionskochfeld, ein Pyrolyse-Backofen, ein Dampfgarer oder auch der „Quooker“, ein Wasserhahn, aus dem kochend-heißes Wasser ebenso wie kühles Sprudelwasser fließt. Der Arnbacher führt regelmäßig Kochveranstaltungen durch. Am 13. Oktober zum Beispiel „aufgeFISCHt!“, mit Köstlichkeiten aus Bach und See, Fluss und Meer. Zudem nutzt die Vhs Schwabhausen die bestens ausgestattete Showküche für ihre Kochkurse.



Die Kochraumschmiede – ein Raum der Möglichkeiten

Die Kochraumschmiede ist ein Raum der Möglichkeiten. Zu sehen sind neben einer großen Showküche auch eine elegante Glanzküche mit neuester Antifingerprint-Technologie sowie eine nachhaltige Massivholzküche (Till von Engelmanns Lieblings-Material – dazu gleich mehr) oder auch eine Landhaus-Küche in einer aparten Neuinterpretation dieser oft kopierten Stilrichtung.



Die große Showküche der Kochraumschmiede – hier wird auch gemeinsam gekocht, etwa bei den Koch-Workshops, die die Kochraumschmiede anbietet, oder bei den Veranstaltungen der Vhs Schwabhausen. © Kochschmiede

Der Küchenprofi kooperiert übrigens mit allen namhaften Herstellern. Ob Berbel, Blanco, Bosch, Bora, Quooker, Systemceram oder V-Zug. Till von Engelmann führt alle Projekte selber durch, je nach Gewerk zieht er regionale Spezialisten hinzu.



Eine Küche zum Leben und Wohnen, diese Vollholzküche. Wie eigentlich alle Küchen der Schwabhausener Kochraumschmiede. © Kochschmiede

Die Kochraumschmiede – eine Werkstatt der individuellen Lösungen

Küchen, Einrichtung oder Wandgestaltung – die Kochraumschmiede präsentiert außergewöhnliche Konzepte. Yvonne, die Frau von Engelmann, nennt den Grund: „Wir arbeiten immer individuell. Unser Ziel ist es, für jede Lebenssituation die optimale Lösung zu finden.“ Dadurch ist jede Engelmann-Küche ein Unikat. Das gilt auch für die Möbel. Er zeigt auf den großen Tisch in der Mitte des Raumes – optimal für Besprechungen mit Kundinnen und Kunden, ideal für ein gemeinsames Mahl in großer Runde: „Diesen Tisch habe ich aus dem Holz eines 400 Jahre alten Holzhauses geschreinert.“

Der Kochraumschmied – Schreinermeister und Küchenexperte

Denn der Arnbacher ist ein gelernter Möbelschreiner. Vor 19 Jahren machte er seinen Meister an der renommierten unterfränkischen Meisterschule Ebern. Rund 17 Jahre arbeitete Till von Engelmann in seinem Beruf, mit Schwerpunkten wie Möbelbau, Möbeldesign, Innenausbau, vor allem Küchenplanung. „Kochen und Küchen haben mich immer schon interessiert“, wie er erzählt Deswegen wandte er sich dem Küchenfachhandel zu und war rund fünf Jahre in der Branche aktiv. „In dieser Zeit habe ich sehr viele Küchenstudios in ganz Bayern besucht“, erzählt von Engelmann und setzt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Und habe gelernt, was ein gutes Küchenfachgeschäft ausmacht.“ Im Februar des vergangenen Jahres eröffnete er mit seiner Frau Yvonne die Kochraumschmiede. Die Neugründung entwickelte sich zur Erfolgsgeschichte.

Die Kochraumschmiede – Beratung steht im Vordergrund

„Zeit spielt bei der Beratung keine Rolle“, betont der Fachmann. „Schließlich müssen wir die Wohn- und Kochsituation unser Kunden verstehen.“ Im Beratungsgespräch zeigt er Optionen auf. Oft auch solche, an die seine Gegenüber noch nie gedacht hatten. „Erst danach reden wir über das Budget und spielen Varianten durch“, fährt Till von Engelmann fort. Ein Verfahren, das sich bewährt hat, wie er immer wieder von zufriedenen Kochraumschmied-Fans gehört hat.



Die Kochraumschmiede – mehr als ein Küchenstudio

In der Schwabhausener Augsburger Straße 6, gibt es jede Menge zu entdecken. Zum Beispiel die Alpinova-Restoning-Serie des österreichischen Herstellers Strasser. Oder Badezimmer-Gestaltungs-Trends. Oder Anregungen für eine neue Garderobe. Till von Engelmann hat sogar eine kleine, aber feine Wein-Auswahl vor Ort. Ebenso eine edle Kaffee-Selektion. Klar, dass Er weiß, wie Getränke ihre optimale Temperatur erhalten.



Leider fehlt hier der Platz, um alle Produkte aufzuführen, die in der Kochraumschmiede zu entdecken sind.

Daher vereinbaren Sie einfach einen Termin mit Till von Engelmann unter 08138-6698240 oder info@kochraumschmiede.de. Die Zufahrt zur Augsburger 6 ist trotz der Baustelle in Schwabhausen möglich!

Kontakt

Kochraumschmiede

Till von Engelmann

Augsburger Str. 6

85247 Schwabhausen

Telefon: 08138-6698240

E-Mail: info@kochraumschmiede.de

Webseite: www.kochraumschmiede.de