Mehrere verletzte nach Schlägereien auf dem Volksfest

Teilen

Bei mehreren Körperverletzungen musste die Polizei am Wochenende auf dem Indersdorfer Volksfest einschreiten. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Die Polizei musste auch am Wochenende erneut bei mehreren Körperverletzungen im Zusammenhang mit dem Indersdorfer Volksfest einschreiten.

Indersdorf - Am Freitagabend gerieten mehrere Jugendliche in Streit, es kam gegen 21.20 Uhr auf dem Festplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen aus Schwabhausen und einem 16-jährigen Jugendlichen aus Petershausen, wie die Polizei erst am Montag mitteilte.

Der 21-Jährige erlitt eine Platzwunde im Gesicht und wurde im Indersdorfer Krankenhaus versorgt. Gegen beide Beteiligte wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Am Samstag gegen 23.30 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aus Weichs am Eingang zum Festplatz von einem unbekannten Täter angegriffen: er erhielt einen Schlag ins Gesicht. Am Samstag gegen 0.30 Uhr geriet ein 29-Jähriger aus Österreich nach dem Volksfestbesuch in der Dachauer Straße mit einer Gruppe aus mehreren Personen in Streit. Drei unbekannte Täter aus der Gruppe griffen den 29-Jährigen an und schlugen ihn, so die Polizei. Ein 18-Jähriger aus Erdweg wollte dem Österreicher zu Hilfe kommen und wurde von den Tätern ebenfalls tätlich angegriffen. Die Täter-Gruppe flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt; der 18-Jährige musste ins Indersdorfer Krankenhaus.

Am Samstag gegen 23.15 Uhr musste ein 19-jähriger Festbesucher aus Weichs in Gewahrsam genommen werden, da er sich nach der Schlichtung eines Streites durch die Polizei weiterhin aggressiv verhielt und einem Platzverweis nicht nachkam.

dn