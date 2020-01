Den Kandidaten auf den Zahn fühlen

Am 15. März finden in Bayern Kommunalwahlen statt. Die Dachauer Nachrichten veranstalten dazu Podiumsdiskussionen. Und die DN-Leser sollen sich einbringen.

Landkreis– Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 15. März veranstalten die Dachauer Nachrichten Podiumsdiskussionen in den Kommunen, in denen es spannend werden könnte im Rennen um das Bürgermeisteramt. Auch eine Debatte mit den Landratskandidaten ist geplant. Unsere Leser haben die Möglichkeit, die Kandidaten und ihre Ziele kennenzulernen, können aber auch selbst Fragen stellen. Hier ein Überblick über die bislang geplanten Veranstaltungen.

Schwabhausen

Drei Kandidatenbewerben sich um das Amt des Schwabhauser Bürgermeisters: Florian Scherf (CSU), Thomas Hack (Unabhängige Bürgervereinigung 85 247) und Wolfgang Hörl (Freie Wähler). Amtsinhaber Josef Baumgartner darf 2020 aus Altersgründen nicht mehr antreten. Die Podiumsdiskussion findet am Donnerstag, 30. Januar, im Gasthof zur Post in Schwabhausen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Redaktionsleiterin Nikola Obermeier moderiert. Schicken Sie uns Fragen unter dem Stichwort „Podiumsdiskussion Schwabhausen“.

Altomünster

Der amtierende Bürgermeister Anton Kerle (CSU) muss gegen Michael Reiter (Freie Wählergemeinschaft Altomünster) antreten. Die Podiumsdiskussion findet am Montag, 3. Februar, im Kapplerbräusaal in Altomünster statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Die Moderation übernimmt DN-Redakteurin Sabine Schäfer. Das Stichwort für die Fragen lautet „Podiumsdiskussion Altomünster“.

Petershausen

Fünf Kandidaten werden bei der Podiumsdiskussion in Petershausen am Donnerstag, 6. Februar, die Fragen von Nikola Obermeier und den Lesern beantworten: Amtsinhaber Marcel Fath (Freie Wähler), Bernhard Franke (SPD), Günter Fuchs (CSU), Jürgen Junghans (FDP) und Georg Franz Seitz (ÜBP). Beginn ist um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Petershausen, Einlass ab 18.30 Uhr. Fragen bitte unter dem Stichwort „Podiumsdiskussion Petershausen“.

Dachau

Für das Amt des Dachauer OB bewerben sich fünf Kandidaten: Amtsinhaber Florian Hartmann (SPD), Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau), Dr. Peter Gampenrieder (ÜB), Wolfgang Moll (Wir) und Peter Strauch (CSU). Die Podiumsdiskussion findet am Sonntag, 9. Februar, in der ASV-Halle statt. Beginn ist um 10.30 Uhr, Einlass um 10 Uhr. Die Moderation übernimmt DN-Redakteurin Stefanie Zipfer. Schicken Sie Ihre Fragen unter dem Stichwort „Podiumsdiskussion Dachau“.

Landratskandidaten

Die Podiumsdiskussion zur Landratswahl findet am Donnerstag, 13. Februar, in der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg, Unteres Haus, in Erdweg statt. Amtsinhaber Stefan Löwl (CSU), Hubert Böck (SPD), Dagmar Wagner (FW), Achim Liebl (Grüne), Dr. Hauke Stöwsand (ÖDP) und Sebastian Leiß (Freie Wähler Dachau) werden sich und ihre Ziele ab 19 Uhr vorstellen. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Moderation übernimmt Nikola Obermeier.

Welche Fragen den Kandidaten gestellt werden, das können Sie, liebe Leser, mitbestimmen: Schreiben Sie uns einfach, was Sie wissen wollen. Entweder per E-Mail an redaktion@dachauer-nachrichten.de, per Fax an 0 81 31/5 63 50 oder postalisch an Dachauer Nachrichten, Richard-Wagner-Straße 6, 85 221 Dachau. Ganz wichtig: Vergessen Sie bitte nicht die jeweiligen Stichworte (siehe Text). Wir werden Ihre Fragen sammeln und thematisch bündeln. Die Kandidaten bekommen die Fragen vor der Veranstaltung nicht zu Gesicht, sondern werden auf der Bühne um spontane Antworten gebeten. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden (weitere Beiträge zur Kommunalwahl im Landkreis Dachaufinden Sie hier).

dn