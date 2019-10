Kommunalwahl 2020: CSU steht zu 100 Prozent hinter Franz Obesser

Der CSU-Ortsverband Indersdorf hat sich geschlossen für eine zweite Amtsperiode von Bürgermeister Franz Obesser ausgesprochen. Er bleibt der einzige Kandidat.

Indersdorf –Dass für ihn außer Franz Obesser kein anderer als Bürgermeister in Frage kommt, stellte der CSU-Ortsvorsitzende Jörg Westermair klar, und so war er der Erste, der Obesser nach diesem tollen Vertrauensbeweis die Hand schüttelte.

Obesser, der 2014 in Indersdorf den Bürgermeisterstuhl für die CSU zurückeroberte, betonte, dass bei ihm auch in der zweiten Wahlperiode der Teamgedanke im Vordergrund stehe. „Dass man über die Partei hinaus zusammenhält und sich austauscht, ist unser Erfolgsrezept“, so Obesser, der den Teamgeist auch im Marktgemeinderat erhalten will. „Wir haben in den letzten fünfeinhalb Jahren einiges geschafft, und ich bin nach wie vor mit Freude und Leidenschaft dabei“, sagte Obesser, der all die großen Investitionen auflistete und den Glasfaserausbau durch die Gemeinde als Leuchtturmprojekt darstellte.

Spätestens bei der Aufstellung der CSU-Gemeinderatsliste 2020 war jedem in dem vollbesetzten Saal klar, dass Obesser weiterhin auf ein Miteinander im Marktgemeinderat setzt, denn diesmal fehlt er auf der Gemeinderatsliste. Er stellte klar, dass es Absprachen mit allen anderen Fraktionen im Gemeinderat gibt, dass diese keinen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken werden. So habe es für ihn keinen Grund gegeben, sich über die Gemeinderatsliste abzusichern.

„Unter dieser Voraussetzung war es für mich ein Gebot der Fairness, nicht auch noch auf der Gemeinderatsliste zu erscheinen“, unterstrich Obesser, der von den 24 Kandidaten, die die CSU dem Wähler am 15. März 2020 anbietet, große Stücke hält. Dass diese von einem Wahlkampfteam ausgearbeitete Liste in vier Sechser-Blöcken wiederum einstimmig von den Parteimitgliedern angenommen wurde, wertete Obesser als Beweis der im CSU-Ortsverband Indersdorf vorherrschenden guten Harmonie.

Die CSU-Gemeinderatsliste, die der Ortsvorsitzende Jörg Westermair anführt, bildet nach dessen Worten eine gute Mischung von Kandidaten aus Indersdorf und dem Außenbereich. 13 Bewerber kommen aus dem Hauptort, elf aus den ehemals selbstständigen Gemeinden. Am stärksten vertreten ist hier der Bereich Ainhofen mit zwei Frauen und fünf Männern. Aus diesem Bereich kommt auch der jüngste Kandidat, der erst 17-jährige Azubi im Landratsamt Dachau, Sebastian Zollbrecht aus Hartwigshausen. Bis zum Stichtag hat aber auch er das 18. Lebensjahr vollendet.

Stolz ist die Partei auch auf eine Reihe weiterer junger CSUler auf ihrer Liste. Westermair freute sich, insgesamt acht Frauen präsentieren zu können. Bezüglich Kandidaten aus dem Ortsteil Niederroth muss die CSU dagegen Fehlanzeige vermelden. Aus der amtierenden Gemeinderatsfraktion will lediglich Charly Böller, der es auf 36 Jahre Gemeinderatszugehörigkeit bringt, nicht mehr antreten. Der Name Böller wird aber möglicherweise im Rathausparlament nicht aussterben, statt des Vaters geht nämlich Sohn Bernhard Böller ins Rennen.

So sieht die CSU-Gemeinderatsliste 2020 aus:

1. Jörg Westermair, 49, Indersdorf; 2. Annemarie Wackerl, 40, Ottmartshart; 3. Hans Lachner, 67, Albersbach; 4. Olaf Schellenberger, 52, Ainhofen; 5. Angelika Wültsch, 55, Karpfhofen; 6. Tobias Schwarz, 38, Wagenried; 7. Gerhard Keller, 35, Indersdorf; 8. Elisabeth Bürgmair, 42, Indersdorf; 9. Bernhard Böller, 31, Indersdorf; 10. Simon Reichlmair, 47, Indersdorf; 11. Elisabeth Lochner, 47, Indersdorf; 12. Michael Breitsameter, 37, Lanzenried; 13. Josef Niedermair, 58, Indersdorf; 14. Daniela Bombek, 28, Neuried; 15. Helmut Lang, 52, Indersdorf; 16. Monika Geisenhofer, 48, Ainhofen; 17. Michael Stelter, 46, Indersdorf; 18. Stefan Fuchsbichler, 30, Indersdorf; 19. Antonia Baier, 21, Indersdorf; 20. Werner Scheib, 41, Kleinschwabhausen; 21. Sebastian Zollbrecht, 17, Hartwigshausen; 22. Irmi Spicker, 58, Indersdorf; 23. Christoph Ziegltrum, 29, Glonn; 24. Philipp Gattinger, 28, Gundackersdorf. Ersatz-Bewerberinnen sind Brigitte Baier (60, Indersdorf) und Gabriele Eschenbecher (46, Glonn).