Betrunkener randaliert bei CT-Untersuchung: 50000Euro Schaden

Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Samstag auf der Straße und im Krankenhaus randaliert. Während der Untersuchung mit dem Computertomographen beschädigte er die Röhren. Schaden: 50 000 Euro.

Karlsfeld/Dachau– Ein Anwohner hatte am Freitag kurz vor Mitternacht die Polizei verständigt, weil ein Betrunkener Flaschen an sein Garagentor in der Ostenstraße in Karlsfeld werfe. Als die Polizeistreifen eintrafen, war der 47-jährige Wohnsitzlose ein Stück weiter gezogen. Laut Polizei hatte er durch einen Sturz mehrere Kopfplatzwunden und eine gebrochene Nase erlitten. Die Beamten brachten ihn ins Krankenhaus. Dort randalierte er weiter und versuchte, nach dem Krankenhauspersonal zu schlagen. Während der Untersuchung schlug er gegen die Computertomographie-Röhren. Der Schaden beläuft sich auf 50 000 Euro. Ein Alkotest ergab über zwei Promille. Er wurde im Bezirkskrankenhaus FFB untergebracht.

dn