Kreuzholzhausen trauert um seinen ehemaligen Bürgermeister Johann Haas

Eine große Trauergemeinde war gekommen, um den verstorbenen ehemaligen Bürgermeister von Kreuzholzhausen, Johann Haas, auf seinem letzten Weg zu begleiten.

Kreuzholzhausen – Pfarrer Albert Hack zeigte in seiner Predigt in der Kreuzholzhausener Pfarrkirche Hl. Kreuz nach der Lesung aus dem Buch Hiob auf, welche Hiobsbotschaften der Verstorbene in seinem Leben zu verkraften hatte. Etwa, als er als 18-Jähriger aufgrund einer Lungenerkrankung nicht Hoferbe werden konnte und wie er den frühen Tod seines einzigen Sohnes Michael hinnehmen musste.

An Lebensmut habe es ihm trotz seiner Erkrankung nicht gefehlt. Er starb im Alter von 86 Jahren auf dem Weg zur Genesung unerwartet während eines Reha-aufenthaltes. Johann Haas sei immer ein „Stehaufmandl“ und ein begeisterter Fan des FC Bayern gewesen, so Hack.

Für die Gemeinde Bergkirchen wandte sich zweite Bürgermeisterin Edith Daschner an die Witwe und Angehörigen, um ihre Anteilnahme und ihren Dank für das große ehrenamtliche Engagement auszusprechen. Johann Haas war von 1972 bis zur Gebietsreform 1978 Bürgermeister der ehemals selbstständigen Gemeinde Kreuzholzhausen. Danach engagierte er sich bis 1996 als Gemeinderat in der neu gegründeten Gemeinde Bergkirchen.

„Er hat in dieser Zeit wichtige Projekte wie Kanalisation und Schulhausneubau mitgetragen. Sein großer Sachverstand, sein Wissen und seine besonnene Art wurden von den Bürgern sehr geschätzt. Herr Haas war immer ein engagierter Unterstützer und Verfechter, wenn es um sein geliebtes Kreuzholzhausen ging“, so Edith Daschner. Sein Engagement habe sich nicht nur auf kommunaler Ebene gezeigt, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich, etwa „als engagiertes Mitglied bei der Feuerwehr, beim Schützenverein, beim Krieger- und Soldatenverein, beim Fischerverein, bei den Stockschützen, beim Stammtisch und dem FC-Bayern-Fanclub“.

Davon zeugten die vielen Trauergäste aus Weggefährten und den Fahnenabordnungen der ortsansässigen Vereine.

