Verkehrschaos in Dachau nach Unfall

Nach einem Unfall musste am Dienstagabend die Kreuzung Schleißheimer-/Frühlingstraße eine Stunde lang gesperrt werden - und das im Berufsverkehr. Das Verkehrschaos in Dachau war groß.

Dachau - Ausgerechnet zum abendlichen Berufsverkehr musste am Dienstag, 16.30 Uhr, die Kreuzung Schleißheimer Straße / Frühlingstraße komplett gesperrt werden, was laut Polizei für regelrechtes Verkehrschaos in ganz Dachau sorgte.

Der 19-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Martin-Huber-Straße einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden BMW eines ebenfalls 19-jährigen jungen Mannes aus Hebertshausen. Die beiden stießen mitten auf der Kreuzung zusammen. Durch den Zusammenstoß liefen aus den Fahrzeugen diverse Flüssigkeiten auf die Straße, die durch die Feuerwehr gebunden werden mussten. Für die Reinigungsarbeiten musste die Kreuzung für etwa eine Stunde lang komplett gesperrt werden, so dass es zu einem extremen Rückstau kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6500 Euro.

dn