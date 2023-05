Katholischer Frauenbund Jetztendorf kritisiert hohe Abgaben an den Dachverband

Präsente für 50-jährige Vereinstreue: Frauenbund-Vorsitzende Jutta Schelchshorn (links) und Schatzmeisterin Rosamaria Pfleger (rechts) ehren Mariele Wagner. © ost

Der Katholischer Frauenbund Jetzendorf blickt aufs Jahr zurück und ehrt langjährige Mitglieder. Bei der Jahresversammlung werden aber auch die sehr hohen Abführungen an den Dachverband kritisiert.

Jetzendorf – Im Gasthof Ottilinger fanden sich die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes Jetzendorf zur Jahresversammlung ein. Zuvor aber feierten die Damen in der Pfarrkirche St. Johannes eine Maiandacht zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. Gestaltet wurde diese Maiandacht vom Frauenbund selbst und der „Schanzerl Musik“.

Die Frauenbund-Vorsitzende Jutta Schelchshorn freute sich, dass auch Pater Tison und die Pastoralreferentin Christiane Merz, Interesse für das Geschehen im Frauenbund-Zweigverein Jetzendorf zeigten. Schelchshorn zählte im Rahmen der von 41 Leuten besuchten Hauptversammlung die zahlreichen Aktivitäten des Jetzendorfer Frauenbundes auf und gab auch einen Ausblick auf geplante Veranstaltungen. Am Mittwoch, 21. Juni, gibt es einen Ausflug zum früheren Jetzendorfer Pfarrer Konrad Eder nach Eching bei Landshut. Eine Theaterfahrt zur Kleinen Komödie nach München steht für Montag, 30. Oktober im Programm.

Diskussion beim Kassenbericht: von 5508 Euro bleiben nur noch 832 Euro übrig

In der sonst harmonisch verlaufenen Versammlung gab es nur zu dem von Rosamaria Pfleger vorgetragenen Kassenbericht Diskussionsbedarf. Was für Unmut sorgte, war die hohe Abführung an den Dachverband des Frauenbundes. Von den Beitragseinnahmen im letzten Vereinsjahr (5508 Euro) mussten nämlich 4676 Euro an den Dachverband (Diözesanverband) abgeführt werden, sodass lediglich noch 832 Euro im Ortsverband verblieben sind. Das wollen viele der rund 150 Mitglieder aus Jetzendorf nicht länger hinnehmen. Nicht zuletzt, weil es seitens des Diözesanverbandes keine nennenswerte Gegenleistung gibt. Den Jetzendorferinnen kann man wahrlich nicht den Vorwurf machen, selbst nicht für die notwendigen Einnahmen gesorgt zu haben. Die Reinerlöse vom Kuchenverkauf bei der Gärtnerei Birkl (528 Euro), die Palmbüschl-Aktion (610 Euro) und die Kräuterbüschl-Aktion (650 Euro) ließen die Vereinskasse anwachsen.

Auch die jährliche Beitragsanpassung des Dachverbands stößt auf Kritik

Dass es trotz der ohnehin schon sehr hohen Abführung an den Dachverband noch die vorgeschriebene jährliche Beitragsanpassung von 2 Euro gibt, sorgte für weiteren Unmut. Das ehrenamtliche Engagement, darin waren sich die Anwesenden einig, des Jetzendorfer Frauenbundes kann man gar nicht hoch genug bewerten.

Frauenbund konnte vielen Bürgern und Verbänden helfen

Wie von der Schatzmeisterin zu erfahren war, habe man die „Helfer vor Ort“ im oberen Ilmtal mit 525 Euro unterstützt, für Familien in Not im Landkreis Pfaffenhofen 500 Euro gespendet und weitere 500 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung bereitgestellt. Die Jetzendorfer Schule und die Kindergärten erhielten aus der Vereinskasse einen Zuschuss von 750 Euro und Sprachkurse für ukrainische Mitbewohner unterstützte man mit 300 Euro. 200 Euro hat der Frauenbund für neue Altardecken beigesteuert, je 75 Euro stellte man für den Blumenschmuck in den Kirchen von Volkersdorf und Hirschenhausen zur Verfügung und 200 Euro spendete man für den Kirchenschmuck in der Pfarrkirche in Jetzendorf. Die Patenschaft mit Ecuador unterstützte man mit 180 Euro und 250 Euro betrug der Zuschuss des Frauenbundes für neue Liederbücher im Pfarrverband.

Langjährige Mistreiterinnen ausgezeichnet

Eine ehrenvolle Aufgabe für die Vorstandschaft war die Auszeichnung langjähriger Mitstreiterinnen. So ehrte man Marianne Huber für 25 Jahre, Traudi Lugmayr und Heidi Krause für 40 Jahre und Mariele Wagner für 50 Jahre Vereinstreue mit Urkunden, Anstecknadeln und einem Blumenpräsent.

Im Mai 2024 stehen wieder Vorstandswahlen beim Jetzendorfer Frauenbund an. Nachdem schon im letzten Jahr mehrere Vorstandsmitglieder erklärt hatten, nicht länger zu kandidieren, ist es ungewiss wie es mit dieser seit 108 Jahren bestehenden religiösen Vereinigung weitergeht.