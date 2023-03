Kochvorführung und Verkaufsevent bei Küchen Necker am Markt-Sonntag

Teilen

Seit 34 Jahren steht das Indersdorfer Familienunternehmen für individuelle Küchen und Essplätze sowie für Top-Handwerksqualität aus der eigenen Schreinerei. © Necker Küchen

Das Team von Küchen Necker ist am Sonntag von 12 bis 17 Uhr beratend für Sie da. Zudem gibt es eine Bora-Kochvorführung sowie Verkaufsevents von Tupperware und Hara.

Markt Indersdorf – Wie heißt es so schön: Die besten Partys finden immer in der Küche statt. Um sich wohlzufühlen, braucht es aber keine extragroße Wohnküche. Es reicht, wenn der Koch- und Essbereich geschmackvoll eingerichtet und sinnvoll ausgestattet ist. Guter Rat muss da nicht teuer sein. Küchen Necker ist seit 34 Jahren Ihr Fachpartner in Markt Indersdorf für kompetente Beratung und zuverlässigen Service rund um Einkauf, Einrichtung und Einbau von individuellen Küchen und Essplätzen. Da aktuell umgestaltet wird, können Ausstellungsküchen und Geräte zu deutlich reduzierten Preisen angeboten werden. Daher lohnt sich ein Besuch am Markt-Sonntag besonders.

Marktsonntag Küchen Necker – Verkaufsevent Wann? Am 19. März 2023 von 12:00-17:00 Uhr Wo? In Markt Indersdorf, Heinrich-Lanz-Straße 1 Was? Freuen Sie sich auf eine Bora – Kochvorführung und auf das Tupperware & Hara – Verkaufsevent bei uns vor Ort

Küchen Necker gibt es seit 1989, seit 1992 ist das Familienunternehmen in Markt-Indersdorf neben der familieneigenen Schreinerei ansässig. © Necker Küchen

Küchen Necker feierte vor vier Jahren 30jähriges Firmenjubiläum am Standort Indersdorf

Im Juni 1989 legten Katharina und Georg Necker den Grundstein für das Unternehmen Küchen Necker. 1992 bezog die Firma in der Heinrich-Lanz-Str. 1 in Markt Indersdorf eigene Ausstellungsräume neben der familieneigenen Schreinerei. Mit Herzblut, Einsatz und Einfühlungsvermögen erarbeitete sich das Ehepaar einen Kundenkreis, der über die Grenzen Oberbayerns hinausgeht.

Von Beginn an wurde viel Wert auf Top-Qualität, fachmännische Beratung und individuellen Service gelegt, der eben nicht nach der Montage endet.

Mehr Informationen

Ein echtes Familienunternehmen

Durch die eigene Werkstatt, in der die Küchen individualisiert werden können, ist man maximal flexibel, was die Umsetzung der Kundenwünsche betrifft. Die Fachausstellung gibt einen Einblick in die Möglichkeiten und Vielfalt des Küchenangebots. Seit beinahe 20 Jahren sind auch die Töchter Sabine und Stephanie im Familienbetrieb tätig. Das Gefühl für Tradition und Qualitätsprodukte „Made in Germany“ haben die Eltern ihnen weitergegeben. Auch für das Team hat die Philosophie von Kundenfreundlichkeit, Fachkenntnis und zuverlässigem Service bei Beratung und Einbau oberste Priorität.

Küchen Necker mit den Firmengründern Georg und Katharina Necker und ihren Töchter Sabine und Stephanie. © Küchen Necker

Zu einem 1A-Küchenerlebnis gehören eine klare Kommunikation und Kompetenz

„Je besser man sich abspricht, also je besser die Kommunikation, desto besser wird am Ende das Ergebnis“, betonen Stephanie und Sabine Necker. Sie sind von Kindesbeinen an in der Küchenwelt ihrer Eltern aufgewachsen und quasi „organisch“ in sie hineingewachsen. Sie beraten, planen und wissen genau, worauf es ankommt: Dem Kunden kompetente Vorschläge und eigene Ideen zu unterbreiten, aber am Ende ist immer der Kundenwunsch das entscheidende Kriterium. Wie zufrieden die Kunden tatsächlich sind, zeigen die vielen positiven Kommentare im Netz, beispielsweise bei Google, wo Küchen Necker bei rund 200 Rezensionen mit der Best-Wertung von 5 Sternen und vielen Fotos von individuell geplanten und realisierten Traumküchen überzeugen kann. So schrieb etwa eine Kundin: „Von Beratung über Planung bis hin zum Einbau hat alles reibungslos funktioniert, auch die Elektrogeräte wurden termingerecht geliefert.“

Impressionen Küchen Necker: Partner für 1A-Küchen in Oberbayern Fotostrecke ansehen

Top-Qualität bei Partner und Lieferanten – ein wichtiger Faktor für drei erfolgreiche Jahrzehnte

Auch die kompetentesten Küchenexperten brauchen starke Partner. „Wir arbeiten schon seit langer Zeit mit Unternehmen zusammen, die zuverlässig hochwertige Produkte herstellen und die unseren Qualitätsansprüchen genügen“, versichern die Geschäftsführer.

Starkes Partnernetzwerk der Necker GmbH © Necker GmbH

Zu den Partnerunternehmen für Einbau- und Designer-Küchen sowie hochwertige Elektrogeräte zählen die Firmen next125 (Küchen), Schüller (Küchen), Ballerina (Küchen), Bora (Kochfeldabzüge), Miele (Elektrogeräte), Siemens (Elektrogeräte), Neff (Elektrogeräte), Liebherr (Elektrogeräte), Gaggenau (Elektrogeräte), Berbel (Dunstabzüge), Systemceram und Blanco (Spülen, Armaturen).

Jede Küche ist ein perfektes Wunderwerk

Die acht qualifizierten Mitarbeiter in der angegliederten, hauseigenen Schreinerei garantieren echte Handwerks-Qualität, wie man sie heute kaum noch findet. Flexibel und individuell kann das Schreiner-Team von Küchen Necker praktisch auf jeden noch so ausgefallenen Kundenwunsch eingehen.

Das Handwerker-Team Franz-Josef Hechtl, Christian Andre, Tomasz Czok, Joseph Düring, Markus Hofmann, Enok Tornai, Siegfried Sulzberger und Michael Wall © Necker Küchen

Dabei kommt es auf jedes noch so kleine Detail an. Natürlich arbeitet das Team der Kundenberater sehr eng mit der Werkstatt zusammen. So sorgen sie quasi Hand in Hand für eine saubere, fachgerechte Ausführung im Sinne des Kunden. Nachdem die Planungsphase abgeschlossen ist, wird die Küche maßgerecht und individuell gefertigt. Beste Materialien, hochwertige Ausstattungen, Sorgfalt und handwerkliches Können sind die Grundlage für eine perfekte Necker-Küche. Qualität und Langlebigkeit stehen im Vordergrund.

Seit vielen Jahren ausgezeichnete Qualität

Vom Branchen-Fachdienst Markt Intern erhielt das Indersdorfer Familienunternehmen seit 2006 ununterbrochen jedes Jahr die Auszeichnung als „1A-Fachhändler“ im Bereich Küchen. Die zugrunde liegenden Kriterien für die Auszeichnung waren „Spezielle Dienstleistungen wie Aufmaß vor Ort, Finanzierungsangebote, Montageservice, Beratung und Planung zu Hause, eigene Fachausstellung, hohe Markenkompetenz, Geräteeinweisung und Kochvorführung vor Ort, Kücheninspektion (nach Verkauf) und hohe Kundenzufriedenheit“ – um nur einige zu nennen.

Vom Einkaufsverband „Der Küchenring“ belegten die Indersdorfer beim renommierten Wettbewerb zum „Küchenplaner des Jahres“ unter einer Vielzahl von Mitbewerbern den ersten Platz. Die Auszeichnungen des „IHK-Ausbildungsbetriebs 2022“ sind für das Unternehmen vor allem ein Ansporn, in Qualität und Kundenzufriedenheit nicht nachzulassen.

Was bietet Ihnen Küchen Necker:

In der Online Bildergalerie finden Sie die verschiedensten Arten von Küchen

Alle Veranstaltungen auf einen Blick

Falls Sie weitere Informationen benötigen

Spendenaktion der Necker Küchen GmbH an die Tafel Dachau

Kontakt

Küchen Necker GmbH

Heinrich-Lanz-Straße 1

85229 Markt Indersdorf

Tel: (08136) 6071

Fax: (08136) 6976

Mail: info@kuechen-necker.de

www.kuechen-necker.de

Die Öffnungszeiten sind:

Montag – Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr

Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird gebeten. Termine sind auch außerhalb der Geschäftszeit möglich.