Schluss mit der Klärschlamm-Rallye

Klärschlamm regional und optimal entsorgen

Der Klärschlamm aus den Anlagen in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck könnte in Zukunft am Standort des Abfallheizkraftwerks der GfA in Geiselbullach entsorgt werden – regional und ökologisch vorteilhaft. Die Gemeinderäte im Landkreis werden derzeit über die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie informiert und um den Beitritt zu einem Interkommunalen Zweckverband gebeten.