Kreistag Dachau: Freie Wähler Dachau vermuten „Tricks“ bei Sitzvergabe

Noch vor der konstituierenden Sitzung des neuen Kreistags am kommenden Freitag gibt es Ärger über das Verfahren zur Bestimmung der Ausschusssitze.

Am kommenden Freitag wird die konstituierende Sitzung des Kreistags abgehalten.

Noch davor ist es aber schon zu Ärger gekommen.

Die Freien Wähler Dachau vermuten nämlich „Tricks“ bei der Sitzvergabe der Ausschüsse.

Landkreis – Die Freien Wähler Dachau (FWD) warnen vor „Tricks“, das Bündnis für Dachau spricht gar von einem „handfesten Skandal“. Die Rede ist vom Verfahren zur Verteilung der Sitze in den Ausschüssen des neuen Kreistags. Dazu muss man wissen, dass es hierzu in Deutschland drei gängige Verfahren gibt, deren Berechnungsmodus so kompliziert ist, wie es die jeweiligen Namen vermuten lassen: D‘Hondt, Hare-Niemeyer und Sainte-Laguë/Schepers. Seit vielen Jahren beschäftigt der Streit darüber, welche der drei Alternativen die gerechteste ist, die Gerichte bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht. Fakt ist, dass das D’Hondt-Verfahren die größeren Parteien bevorteilt, die Hare-Niemeyer-Methode eher die kleineren. Sainte-Laguë/Schepers wiederum hat Gemeinsamkeiten mit D’Hondt. Im Dachauer Kreistag kommt seit vielen Jahren Hare-Niemeyer zur Anwendung.

„Nach Informationen der Freien Wähler Dachau gibt es in der Kreisverwaltung sowie in den großen Fraktionen – mit Ausnahme der Grünen – Bestrebungen, künftig die Sitze nach D’Hondt zuzuteilen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung. Und das Bündnis will erfahren haben, dass „die CSU und mit ihr die Freien Wähler im Landkreis dem Vernehmen nach Ungeheuerliches vorhaben“, wie es in einem Schreiben an die Dachauer Nachrichten heißt.

Bündnis für Dachau: Freie Wähler im Landkreis sind ein „willfähriger Partner“

Die FWD rechnen vor, dass beispielsweise im wichtigen Kreisausschuss (14 Sitze plus Landrat) die CSU nach D’Hondt auf sechs Sitze käme, bei Hare-Niemeyer jedoch nur auf deren fünf. Die FWD selbst wären bei Hare-Niemeyer mit einem Sitz vertreten, bei D’Hondt gingen sie leer aus. In den kleinen Ausschüssen mit sieben Sitzen wie dem Rechnungsprüfungsausschuss oder der Verbandsversammlung der Sparkasse erhalte die CSU gar vier von sieben Sitzen und damit eine absolute Mehrheit, obwohl sie bei der Kreistagswahl lediglich 39,1 Prozent der Wählerstimmen erhalten habe, rechnet die FWD vor.

Das Bündnis mutmaßt, dass Landrat Löwl und die CSU mit dem Verfahrenswechsel die „kleinen Gruppierungen kleinhalten“ wolle. In den Freien Wählern im Landkreis (nicht zu verwechseln mit den FWD) finde sie einen „willfährigen Partner“.

CSU-Fraktionsvorsitzende zeigt sich von Kenntnissen überrascht

Die CSU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag Stephanie Burgmaier ist „äußerst überrascht“ von den Kenntnissen von FWD und Bündnis. „Mit mir persönlich ist niemand in Kontakt getreten“, sagt sie und lässt wissen, dass in der konstituierenden Sitzung am Freitag das Für und Wider aller drei Verfahren abgewogen und erst danach entschieden werde. Auch Michael Reindl, Fraktionschef der Kreis-FW, schenkt den Vorwürfen wenig Beachtung und meint schlicht: „Wir werden uns am Freitag für ein Verfahren entscheiden.“ Punkt.

Landrat Stefan Löwl (CSU) schließlich stellt klar: „Die Verwaltung legt die drei Möglichkeiten vor, die Entscheidung darüber hat dann der Kreistag zu treffen.“ Es habe „zwischen verschiedenen Bereichen“ Gespräche gegeben, so Löwl, doch bei dieser „ureigensten Aufgabe des Kreistags“ entscheide das Gremium „völlig frei“.

