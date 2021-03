Bewusst darauf achten, was man kauft

Fairtrade-Arbeitskreis ist aktiv – Mehrere Gemeinden verfolgen den Trend

Fairer Handel ist im Kommen, auch im Landkreis Dachau. Das liegt auch an einer Initiative aus Petershausen.

Petershausen/Landkreis – Woher kommt der Apfel, der morgens ins Müsli geschnitten wird? Wurde die Orange gespritzt? Wer hat die Bananen vom Baum geholt? Und kann dieser Erntehelfer von seinem Lohn leben? Immer mehr Menschen machen sich Gedanken über Qualität und Herkunft alltäglicher Waren, Bio-Produkte und regionale Lebensmittel sind gefragt. Häufiger gestellt wird auch die Frage nach den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern in Schwellen- und Entwicklungsländern, wo beispielsweise unser Kaffee und Tee angebaut wird. Auch im Landkreis gibt es offenbar ein steigendes Bewusstsein.

Petershausen

Mit dem offiziellen Siegel einer Fairtrade-Gemeinde ist bisher nur Petershausen ausgezeichnet, wo sich alle gesellschaftlichen Akteure seit 2015 schon engagieren für fairen Handel und nachhaltiges Wirtschaften.

Doch in den vergangenen Wochen hat das Thema im Landkreis enorm an Schwung gewonnen. Ein Fairtrade-Arbeitskreis, initiiert von Alexander Heisler, Sprecher des Grünen-Kreisverbands und Gemeinderat in Petershausen, sorgt für eine regelrechte Fairtrade-Aufbruchstimmung. Das zeigte sich bei der jüngsten Videokonferenz dieser Interessensgruppe. 21 Teilnehmer aus neun Kreiskommunen hatten sich zum virtuellen Treffen eingeloggt. Erste Erfolge sind zu vermelden.

Haimhausen

Haimhausen, das berichtete Grünen-Gemeinderätin Sabrina Spallek, hat sich bereits im November per einstimmigem Gemeinderatsbeschluss auf den Weg zur Fairtrade-Gemeinde gemacht.

Bergkirchen

Auch in Bergkirchen habe es Gespräche mit dem Bürgermeister Robert Axtner (CSU) gegeben, so Grünen-Gemeinderätin Ruth Göttler. Kurz nach dem AK-Treffen hat der Gemeinderat dann auch bereits entschieden, die Fairtrade-Zertifizierung anzustreben.

Dachau

In Dachau gibt es einen positiven Beschluss des Stadtrats schon seit 2019. Allerdings kamen die weiteren Schritte nicht so recht voran, wie Initiatorin Brigitte Hinterscheid erläuterte, die auch im Dachauer Weltladen aktiv ist. Aber mit dem Amtsantritt des neuen Wirtschaftsförderers „tut sich jetzt etwas“. Hinterscheid will Gas geben, im nächsten Vierteljahr den formalen Antrag auf das Siegel einer Fairtrade-Gemeinde stellen. „Sonst überholt uns noch Haimhausen.“ Der Ehrgeiz ist offenbar geweckt.

Röhrmoos

So gibt es auch in Röhrmoos eine Initiative zum fairen Handel. „Unser Ziel ist ein fraktionsübergreifender Antrag“, sagte Grünen-Gemeinderätin Constanze Feneis.

Weichs

In Weichs will Moritz Metzner das Thema voranbringen. Er ist gerade auf der Suche nach Geschäften und Gastronomen, die fair gehandelte Produkte ins Programm nehmen würden. Aus Vierkirchen meldete sich Wolf Dieter Feist vom Bund Naturschutz in die Runde. Es gebe Überlegungen, vom BN aus eine Fairtrade-Initiative auf den Weg zu bringen.

Eine breite Bewegung also. Warum dann nicht gleich den gesamten Landkreis ins Auge nehmen, die Zertifizierung als Fairtrade-Landkreis anstreben? So die Anregung von Jolanta Wrobel, die sich aus Unterschleißheim eingeloggt hatte. Die ÖDP-Kreisrätin hat viel Erfahrung mit Fairtrade, hat das Zertifizierungsverfahren nicht nur für ihre Heimatstadt, sondern auch für den Fairen Landkreis München und die Faire Metropolregion München begleitet. Ein Vorschlag, der durchaus auf positive Resonanz stieß. „Bei Landrat Löwl rennen wir damit offene Türen ein“, sagte Brigitte Hinterscheid.

Die große Aufmerksamkeit für die von ihm initiierte Fairtrade-Initiative freut Alexander Heisler. „Super, dass das so eine tolle Entwicklung nimmt.“ Allerdings stecke viel Arbeit dahinter, bis alle Voraussetzungen einer Fairtrade-Gemeinde erfüllt sind. Denn für die Zertifizierung sind einige formale Kriterien einzuhalten. So braucht es einen Beschluss von Gemeinde- oder Stadtrat, eine Steuerungsgruppe muss gegründet werden, im örtlichen Handel und in der Gastronomie müssen fair gehandelte Produkte angeboten werden. Schulen, Vereine und Kirchengemeinden sollen mitmachen, um bei den Bürgern die notwendige Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Heisler hält es daher für richtig, die Initiativen in den Gemeinden nun weiter zu verfolgen. „Step by Step, dann kann man sehen, ob auch der Landkreis dazukommt.“

Der Arbeitskreis wird sich weiter regelmäßig treffen, so Heisler. „Damit sich alle Initiativen auf dem Weg zur Fairtrade-Gemeinde gegenseitig unterstützen.“

Petra Schafflik