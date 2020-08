Die Corona-Disziplin auf Baustellen sinkt, die Gewerkschaft nimmt die Unternehmer in die Pflicht.

Gewerkschaft nimmt Bauunternehmer in die Pflicht

Baustellen im Landkreis Dachau werden zu Risikozonen: Die Corona-Disziplin ist mitunter erschreckend.

Dachau – Die Corona-Disziplin auf dem Bau sinkt, auch auf immer mehr Baustellen im Landkreis Dachau. Das kritisiert die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Die Gewerkschaft nimmt hier die Arbeitgeber in die Pflicht.

„Viele Baufirmen nehmen die Ansteckungsgefahr auf die leichte Schulter. Das ist fatal“, sagt der Vorsitzende der IG BAU Oberbayern, Michael Müller. Immer häufiger werde wieder „im alten Trott“ gearbeitet – wie vor der Pandemie. Viele Bauunternehmen blendeten die Gefahr einer Infektion inzwischen einfach aus. Bei ihren Baustellen-Visiten entdecke die Gewerkschaft grobe Verstöße. Müller: „Oft ist nicht einmal das Händewaschen möglich. Ein Waschbecken mit Seife und fließendem Wasser – Fehlanzeige. Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen. Aber auch Sammeltransporte in Bullis sind schon längst wieder an der Tagesordnung. Genauso Frühstücks- und Mittagspausen dicht an dicht im Bauwagen.“

Die Bauunternehmer müssten tätig werden, fordert die Gewerkschaft, zum Beispiel Einzelfahrten zu den Baustellen ermöglichen. „In der Corona-Pandemie zeigen Baubeschäftigte volle Leistung. Dafür haben sie auch vollen Gesundheitsschutz verdient“, so Müller.

IG BAU fordert: Mehr Lohn, mehr Arbeitsschutz

Nach den Ende Juni abgebrochenen Tarifverhandlungen im Baugewerbe beginnt jetzt die Schlichtung. Die IG BAU fordert ein Plus von 6,8 Prozent, mindestens jedoch 230 Euro pro Monat mehr. Die Unternehmer könnten sich mehr Arbeitsschutz und mehr Lohn leisten, sagt Müller. „Der Bau boomt – auch im Kreis Dachau.“

dn