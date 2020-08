Im Corona-Testzentrum in Indersdorf können sich Bürger freiwillig testen lassen

Bürger können sich freiwillig im Corona-Testzentrum in Indersdorf testen lassen. (Symbolfoto)

Ab Montag

In Indersdorf wird wieder ein Corona-Testzentrum eröffnet. Der Unterschied zum letzten Mal: Jetzt können sich Bürger auch freiwillig testen lassen.

Landkreis – In Indersdorf wird wieder ein Corona-Testzentrum in Betrieb genommen. Ab Montag, 31. August, können sich die Bürger hier auch freiwillig, ohne Symptome und vorerst auch ohne Anmeldung testen lassen. Das teilte das Landratsamt gestern mit.

Zur Bewältigung der weltweit andauernden Corona-Pandemie hat die Staatsregierung die Inbetriebnahme von „Bayerischen Testzentren“ ab 31. August in jedem Landkreis bzw. jeder kreisfreien Stadt beschlossen. Jede Kreisverwaltungsbehörde wurde beauftragt, ein entsprechendes Testzentrum einzurichten und seinen Bürgern eine ortsnahe Möglichkeit zur Testung anzubieten sowie die Voraussetzungen für größere Reihentestungen zu schaffen.

Das Landratsamt reaktiviert daher die während der ersten Corona-Hochphase betriebene Teststrecke auf dem Volksfestplatz in Markt Indersdorf. Der Aufbau des neuen Testzentrums beginnt am Freitagmittag; der Aufbau der Container und Infrastruktur ist am Samstag geplant.

Das Testzentrum ist als Unterstützung für die niedergelassenen Ärzte sowie als Ergänzung zu den bereits bestehenden Testmöglichkeiten bei den verschiedenen Praxen im Landkreis vorerst an Wochentagen von 16 bis 20 Uhr, samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Dabei ist aber zu beachten, dass wochentags von 16 bis 18 Uhr nur Personen auf Anweisung der Kassenärztlichen Vereinigung oder des Hausarztes getestet werden.

Freiwillige Testungen von Personen ohne konkrete Krankheitssymptome, zum Beispiel von Reiserückkehrern, sind - vorerst ohne vorherige Terminvereinbarung - wochentags von 18 bis 20 Uhr oder an den Samstagen bzw. Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr möglich.

Für alle Testungen ist zwingend ein Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis) und die Krankenversicherungskarte mitzubringen. Weitere Informationen – insbesondere zu sich ändernden Öffnungszeiten oder eine zukünftig nötige Voranmeldung – stehen tagesaktuell auf unserer Homepage unter www.landratsamt-dachau/Testzentrum.de. dn