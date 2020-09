Coronavirus: Realschüler positiv getestet- 42 Jugendliche für 14 Tage in Quarantäne

An der Realschule Dachau

Ein Schüler der Realschule Dachau wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Nun müssen er sowie 42 andere Schüler in eine 14-tägige Quarantäne.

Landkreis – Am Freitag wurde ein Schüler der Realschule Dachau positiv auf Covid-19 getestet. Das gab Landrat Stefan Löwl via Facebook bekannt. Am Arbeitsplatz hatte sich ein Familienagehöriger des Schülers mit dem Coronavirus infiziert, daher sei auch der Realschüler abgestrichen worden.

Nach dessen positivem Testergebnis stehen nun als direkte Kontaktpersonen 42 Mitschülerinnen und Mitschüler aus seiner Klasse sowie aus der Parallelklasse – mit denen der infizierte Schüler zusammen am Religionsunterricht teilgenommen hat – unter Quarantäne. Die betroffenen Schüler bzw. Eltern wurden laut Löwl am Freitag informiert und am Samstag im Testzentrum in Indersdorf abgestrichen. Für alle gilt eine mindestens 14-tägige Quarantäne.

Der Start ins neue Schuljahr ist ansonsten reibungslos verlaufen, wie das Schulamt auf der Sitzung der Koordinierungsgruppe Pandemie bekannt gab. Die Maskenpflicht sei zwar belastend, werde jedoch diszipliniert eingehalten. Beim Schulamt seien jedoch zahlreiche Anfragen von Eltern eingegangen, wie ihre Kinder von der Maskenpflicht befreit werden können.

Dies ist nur mit einem ärztlichen Attest möglich, wobei alle medizinischen Experten der Koordinierungsgruppe dazu keinen Spielraum sehen: Denn wenn eine gesundheitliche Vorbelastung – etwa wegen einer Atemwegserkrankung – bei einem Schüler bestehe, die das Tragen einer Maske verhindert, sollte der Schüler eigentlich gar nicht am Unterricht teilnehmen, insbesondere nicht ungeschützt.

Diese Einschätzung gelte laut der Gesundheitsexperten als Empfehlung für alle vorbelasteten oder gefährdeten Personen: Wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, sollte jede Art von Menschenansammlung, Fahrten im ÖPNV oder Einkäufe vermeiden.

dn