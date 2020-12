Der Christbaum – ein Stück Normalität

Geschafft: Am Tannenhof Oberweilbach haben Simon und Jakob (v.l.) den Christbaum gefällt, der an Weihnachten das Wohnzimmer der Familie schmücken wird. Ihr Urteil: „Der Schönste von allen.“

Überall im Landkreis hat der Verkauf gestartet

von Petra Schafflik

„Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“, so heißt es in einem alten Volkslied. Und auch wenn das Fest in den Familien in diesem Jahr ein wenig anders gestaltet wird: Ein schöner Christbaum wird doch dazugehören. Die Menschen im Landkreis machen sich in diesen Tagen auf, eine schöne Tanne zu schlagen oder zu kaufen. Mit Einbahn-System, Abstands- und Maskenpflicht in den Christbaumkulturen.

Landkreis – Damit niemand Bedenken haben muss beim Christbaumkauf, haben die Christbaumerzeuger im Landkreis gemeinsam ein Hygiene-Konzept erarbeitet, wie Stefan Spennesberger, Geschäftsführer vom Tannenhof Oberweilbach erläutert. Unter dem Motto: Christbaumkauf – ein Stück Normalität in der Pandemie.

Einen frühen Run auf die Weihnachtstanne, den der Verein Bayerischer Christbaumanbauer in diesen Tagen vermeldete, können aber nicht alle Erzeuger aus dem Landkreis bestätigen. Auf dem Michlbauernhof in Purtlhof kamen die ersten Kunden tatsächlich früher, „und auch unter der Woche“, berichtet Michael Kreitmair. Beim Tannenhof Oberweilbach, wo seit 30 Jahren Christbäume angebaut werden, läuft der Verkauf nach eher verhaltenem Start jetzt normal, sagt Geschäftsführer Spennesberger. Aber die Hauptverkaufszeit liege traditionell erst zwischen drittem und viertem Advent. Und da der Heilige Abend heuer auf einen Donnerstag fällt, „wird dem vierten Advent noch mehr Beachtung geschenkt“.

Auch in Unterweikertshofen war der erste Freitag „etwas zaghaft“, seitdem aber laufe der Christbaumverkauf gut, sagt Georg von Hundt von der Gräflich von Hundt’schen Forstverwaltung. Den beliebten Christkindlmarkt im Schlosshof wie auch den Traktortransport zu den Christbaumkulturen gibt es heuer nicht. Verkauft wird direkt an den Christbaumkulturen an der Langengerner Straße. Angeboten werden Bratwurstsemmel oder Heißgetränk zum Mitnehmen, doch das gemütliche Beisammen-Stehen am Feuer fällt aus, berichtet von Hundt. „Aber da gibt es keine Motzer, die Kunden arbeiten wunderbar mit.“

Auch am Tannenhof Oberweilbach werden die Vorgaben von den Kunden problemlos akzeptiert, was Geschäftsführer Spennesberger freut. Ganz auf Glühweinverkauf und Verköstigung verzichtet heuer Michael Kreitmair vom Michlbauernhof. „Damit wir Menschenansammlungen vermeiden.“

Auch wenn bei allen Erzeugern Christbäume in allen Größen parat stehen, schätzen die Käufer heuer ganz besonders die Möglichkeit, selber aktiv zu werden. „Die Leute wollen einfach einmal rauskommen und ihren Christbaum selber schlagen“, sagt Stefan Spennesberger. „Man sieht, wie es ihnen guttut.“ Viele Familien kämen, „es gibt ja auch sonst keine Freizeitgestaltung“, erklärt Kreitmair. Und wenn es dann noch schneit, wie am Mittwoch, ist die weihnachtliche Atmosphäre gleich spürbar.

Um Kunden gerecht zu werden, die möglichst Distanz halten wollen, hat Georg von Hundt einen „X-mas Tree Drive-through“ eingeführt. Der Renner ist das neue Angebot aber nicht, räumt er ein. „Direkt aus dem Auto heraus hat noch keiner einen Baum gekauft.“

Doch die Menschen machen sich Gedanken. Mitte der Woche hätten sich Kunden erkundigt, ob sie wegen der neuen Ausgangsbeschränkung überhaupt noch kommen können, erzählt Susanne Spennesberger, Juniorchefin vom Tannenhof Oberweilbach. Kein Problem, Christbaumkauf ist weiter möglich, konnte sie nach Rücksprache mit den Behörden antworten. Doch das Beispiel zeigt die neue Herausforderung.

Aber nicht nur bei den Erzeugern, auch an den Verkaufsständen werden Christbäume schon gut nachgefragt. „Unter der Woche kommen mehr, die Leute wollen den Andrang am Wochenende vermeiden“, sagt Franz Huber, der seit vielen Jahren an der Alte-Römer-Straße Christbäume verkauft. Einen weiteren Trend, den auch der Verband Bayerischer Christbaumanbauer vermeldet hat, kann Huber bestätigten. „Die Leute stellen den Baum früher auf.“ Ein junges Paar bestätigt dies.

Wann die gerade erstandene Tanne ins Wohnzimmer kommt? „Gleich morgen“, strahlt die junge Frau. Und nicht nur Bäume werden gekauft, auch Zweige zum Dekorieren sind heuer gefragt wie nie, so Huber. Viele wollen sich offenbar eine besonders intensive Weihnachtsatmosphäre ins Wohnzimmer zaubern.

