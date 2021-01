Dachauer Digitalisierungsexpertin im Bildungsbereich fordert: „Herr Piazolo, treten Sie zurück“

In diesem Brief fordert Katja Caspari unter anderem den Rücktritt von Kultusminister Michael Piazolo.

Der Schulstart verlief am Montag alles andere als reibungslos. Die Plattformen für den Heimunterricht funktionierten nur teilweise oder gar nicht.

Doch nicht alle Schulen im Landkreis Dachau berichten Negatives vom ersten Schultag nach den Weihnachtsferien.

Landkreis – „Treten Sie zurück, um weiteren Schaden abzuwenden“, schreibt Katja Caspari in einem Brief an den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo. Die Dachauerin ist Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern und Unternehmensberaterin im Bereich Digitalisierung in Aus- und Weiterbildung.

Der ausschlaggebende Grund für ihre Forderung: der holprige Schulstart am Montag, an dem die Schulen, Lehrer, Schüler und Eltern mit zahlreichen Problemen mit den für den Heimunterricht konzipierten Lern- und Unterrichtsplattformen wie Mebis zu kämpfen hatten. „Piazolo hat keine Lösungen“, sagt Caspari. „Wir brauchen aber eine Richtung, wo aufgerüstet werden muss.“

Schulleiter Peter Mareis: „BigBlueButton ist völlig in die Knie gegangen“

Dass tatsächlich Handlungsbedarf besteht, zeigt sich in einigen Erfahrungsberichten der Schulen im Landkreis Dachau. Das Josef-Effner-Gymnasium arbeitet mit Mebis, einer eigenen Schulcloud und dem Video-Konferenz-System BigBlueButton. „Wir hatten teilweise Probleme“, sagt Schulleiter Peter Mareis. „BigBlueButton ist völlig in die Knie gegangen.“ Diese Erfahrung hat er selbst gemacht. Am Montag wollte er mit seiner Klasse eine Live-Videoübertragung des Unterrichts starten, doch er kam nicht einmal in das System rein. Genauso wie in die Schulcloud. „Alles war überbelastet“, sagt er.

Ganz überraschend kam der Zusammenfall der Unterrichtsplattformen für ihn aber nicht. „Ich habe damit gerechnet, denn die Systeme werden bayern- beziehungsweise deutschlandweit genutzt.“ Der Schulleiter „will die Probleme nun so schnell wie möglich beheben“, räumt den Systemen allerdings noch eine Regenerationszeit von ein bis zwei Tagen ein.

Lehrer schwenkten auf E-Mail-Verkehr und Telefonate um

Die Schulleiterin der Mittelschule Dachau-Süd, Anja Kreter, hatte ähnliche Probleme. Mebis und BigBlueButton sind beide zusammengebrochen, weshalb die Lehrer auf E-Mail-Verkehr und Telefonate umgeschwenkt sind. Für die Zukunft möchte sich Kreter technisch breiter aufstellen. „Wir installieren gerade MS-Teams“, sagt sie.

Die Videokonferenzplattform von Microsoft nutzt die Realschule Dachau schon länger, zusätzlich zu dem schuleigenen Portal RSD intern und dem Elternportal. „Bei uns ist alles ganz stabil gelaufen, weil alles auf unserem eigenen Server liegt“, sagt die Schulleiterin Tanja Huber. Mebis könnten die Schüler und Lehrer als Zusatzplattform nutzen.

Um Kollaps des Systems zu entgehen: Schulleiterin Cordula Weber setzt auf andere Nutzungszeiten

An der Grund- und Mittelschule Odelzhausen hätten sich laut Schulleiterin Cordula Weber keine Probleme mit Mebis ergeben. „Ein paar Klassen der Mittelschule nutzen Mebis“, sagt sie. Um dem Kollaps des Systems zu entgehen, hat Weber bewusst auf andere Nutzungszeiten gesetzt. Ab 10 Uhr seien Lehrer und Schüler auf Mebis gegangen und da hätte alles einwandfrei funktioniert.

Schalten Sie Mebis ab! Das ist eine Technologie aus den 90ern.

Auch an der Grund- und Mittelschule Hebertshausen benutzen nur einige Klassen der Mittelschule Mebis. „Das hat funktioniert, zumindest wenn man nicht zu den Stoßzeiten rein gegangen ist“, sagt der Schulleiter Christian Deusel. Alle anderen Klassen arbeiten mit der eigenen Next-Cloud. Da seien nur zwei Eltern-Teile nicht reingekommen.

Grund- und Mittelschule Haimhausen ist gänzlich von Mebis abgewichen

Seine Schulleiter-Kollegin in der Nachbargemeinde Haimhausen, Cornelia Stock, ist momentan gänzlich von Mebis abgewichen. „Es haben zwar alle einen Zugang, aber wir nutzen das System nicht“, sagt sie. Stattdessen unterrichten die Lehrer mit der eigenen Schulcloud, MS-Teams und Lern-Apps wie Anton. Das hätte alles einwandfrei funktioniert. „Nur beim Schulmanager für Elternbrief gab es einen kleinen Aussetzer“, sagt Stock.

Für Katja Caspari hingegen lief am Montag vieles schief. Während bei ihrer Tochter, die Schülerin auf der Klosterschule in Dachau ist, alles reibungslos ablief, ging bei ihrem Sohn gar nichts. Er geht auf das Effner-Gymnasium und konnte sich gerade noch in der Schulcloud anmelden, um sich „geistesgegenwärtig alle Materialien herunterladen“, bevor das System komplett zusammengebrochen ist, wie Caspari sagt.

Wegen der schlechten Digitalisierung der Schulen fordert sie deshalb neben dem Rücktritt von Piazolo nun noch 14 weitere Punkte, die das Kultusministerium unbedingt angehen muss. Unter anderem sollten die Schulen moderne, zeitgemäße und leistungsfähige Internettechnologien nutzen, einen professionellen IT-Service beauftragen, der eine Hotline bei Fragen bereit hält und die Notengebung komplett aussetzen, da die Beteiligung der Kinder technisch nicht gewährleistet ist. Ihre klarste Forderung ist aber: „Schalten Sie Mebis ab! Das ist eine Technologie aus den 90ern.“